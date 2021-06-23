Чиновника уличили в безграмотности

Бывший кандидат в мэра Одессы Вячеслав Азаров с иронией отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который похвастался экземпляром первой черноморской карты. Политик изложил свои мысли на странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Данилов заявил, что в ходе торжественной встречи по случаю захода в Одесский порт британского эсминца HMS Defender коллеги из Лондона подарили ему принт одной из самых ранних карт черноморского региона. Секретарь СНБО также заявил, что этот экземпляр служит живым доказательством того, что Черное море никогда не станет "русским озером".

Позднее ситуацию прокомментировал Азаров, уличивший украинского чиновника в безграмотности. По мнению политика, Данилов серьезно прокололся из-за отсутствия грамотных консультантов, выставив себя некомпетентным и безграмотным из-за "дешевого фейка".

Так, экс-кандидат в мэры Одессы указал на то, что "доказательство" представляет собой голландскую карту XVIII века, которая ссылается на античные источники – в названиях областей и проживающих в их пределах народов фигурируют такие слова как Скифика и роксоланы.

"И, по логике Данилова, море надо отдать западноиранским племенам, населявшим в давние времена север Причерноморья", – добавил Азаров на своей странице в "Фейсбук".

Ранее Данилов заявил, выступая на одном из рабочих заседаний СНБО, что Франция и Германия несут ответственность за воссоединение Крыма с Россией, а "Крымская весна" семилетней давности является настоящей "оккупацией".