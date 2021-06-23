Москва обеспокоена, что Запад рассматривает свой военный потенциал в качестве инструмента сдерживания РФ

НАТО наращивает свое присутствие у российских границ. На это указал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам Конференции по международной безопасности, открывшейся в Москве в среду, 23 июня.

По словам президента, у РФ есть серьезные поводы для беспокойства, поскольку военная инфраструктура альянса подбирается все ближе к нашим границам, его боевые возможности постоянно увеличиваются. При этом в НАТО, хоть и утверждают, что не имеют агрессивных планов в отношении Москвы, однако уклоняются от того, чтобы подтвердить это на деле.

"Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", – указал Путин.

Обоснованность опасений верховного главнокомандующего подтвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, в последнее время в НАТО увеличили число подразделений повышенной готовности и отрабатываются маршруты оперативной переброски войск к границам России и Белоруссии.

Кроме того, Запад уже не скрывает, что рассматривает потенциал НАТО как средство сдерживания России и Китая. Речь, в частности, о системе противоракетной обороны (ПРО), которую США и НАТО развернули в Европе, а затем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Сочетание ударного ракетного компонента со средствами ПРО способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всём мире",

– сказал Шойгу. Учитывая выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещение в Азиатском регионе американских ракет средней дальности представляет для России особую опасность, приводит РИА "Новости" слова министра обороны.

Ранее Путин предложил американцам подумать, что они будут чувствовать, если российские войска будут маневрировать у самых границ США.