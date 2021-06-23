Путин сообщил о силах НАТО у границ России

Путин сообщил о силах НАТО у границ России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва обеспокоена, что Запад рассматривает свой военный потенциал в качестве инструмента сдерживания РФ

НАТО наращивает свое присутствие у российских границ. На это указал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам Конференции по международной безопасности, открывшейся в Москве в среду, 23 июня.

По словам президента, у РФ есть серьезные поводы для беспокойства, поскольку военная инфраструктура альянса подбирается все ближе к нашим границам, его боевые возможности постоянно увеличиваются. При этом в НАТО, хоть и утверждают, что не имеют агрессивных планов в отношении Москвы, однако уклоняются от того, чтобы подтвердить это на деле.

"Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов", – указал Путин.

Обоснованность опасений верховного главнокомандующего подтвердил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, в последнее время в НАТО увеличили число подразделений повышенной готовности и отрабатываются маршруты оперативной переброски войск к границам России и Белоруссии.

Кроме того, Запад  уже не скрывает, что рассматривает потенциал НАТО как средство сдерживания России и Китая. Речь, в частности, о системе противоракетной обороны (ПРО), которую США и НАТО развернули в Европе, а затем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Сочетание ударного ракетного компонента со средствами ПРО способно изменить баланс сил не только в регионе, но и во всём мире",

– сказал Шойгу. Учитывая выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещение в Азиатском регионе американских ракет средней дальности представляет для России особую опасность, приводит РИА "Новости" слова министра обороны.

Ранее Путин предложил американцам подумать, что они будут чувствовать, если российские войска будут маневрировать у самых границ США.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость267538
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Гость265077
Это Вы зря. Такое богатство не даст ничего хорошего.
Это как?
Гость267538
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В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения
Гость265067
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Гость267538
В политике Дзюдо плохой советчик! Европа и США стали лидерами по росту богатства в пандемию
Это прекрасно. Но что бы ты стал жить хорошо нужно что бы кто то стал жить плохо. Так вот пусть решают свои проблемы повышения благосостояния не за счёт нас. Украина для этого есть. И ещё много таких республик. Вроде как независимых.
Гость260472
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Однако какой коварный этот НАТО! Как только хреново в РФ, так сразу стягивать свои войска к нашим границам. С 2012 года все стягивают, все стягивают....
Гость265077
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Гость267538
В политике Дзюдо плохой советчик! Европа и США стали лидерами по росту богатства в пандемию
Это Вы зря. Такое богатство не даст ничего хорошего.
Гость267538
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В политике Дзюдо плохой советчик! Европа и США стали лидерами по росту богатства в пандемию
Гость267506
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товарищ прапорщик а может бахнем,Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
Гость267524
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Главный марсианин очередной раз рассказал статистику..... Видимо не велят ему в Вшингтоне. Ах да.... забыл у марсиан нет разногласий с США.....
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