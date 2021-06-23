Эксперт напомнил, что ФРГ является союзником Штатов и одним из ключевых членов НАТО

Германия ведет курс на ухудшение отношений с Россией методом политического давления и санкций. Все это в итоге усугубляет межгосударственное взаимодействие, о чем заявил главный научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин.

Ранее представитель фракции "Левых" Севим Дагделен заявила, что немецкие власти занимаются подготовкой войны против России, в пользу чего, на ее взгляд, говорит наращивание военного потенциала Североатлантического альянса, требования о новых санкционных мерах и "беспрецедентное перевооружение".

Как считает Камкин, акценты следует расставлять не на вооружении, а на политической и экономической конфронтации Берлина с Москвой.

Вероятнее всего, полагает эксперт, немецкий парламентарий решила прибегнуть к политическому эвфемизму. На деле же речь идет об экономической войне, в которой Германия играет не последнюю роль. Камкин напомнил, что левые часто выступают за антимилитаризм. Тем не менее, считает специалист, Дагделен права – Берлин делает недружественные шаги.

ФРГ является одним из ключевых членов НАТО. Альянс исторически, как инструмент внешней политики Соединенных Штатов, нацелен на противостояние с Россией, что бы его руководство ни говорило.

"Мы видим это и в Восточной Европе, и в Грузии, и в Украине. В этом отношении Германия будет идти в фарватере Вашингтона, как союзник. Можно сказать так, в переносном смысле, военно-политическом – Германия не исключает военной конфронтации с нашей страной", – добавил политолог в комментариях для "Общественной службы новостей".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании НАТО у границ РФ.