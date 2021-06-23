Настрой альянса в отношении Москвы становится все агрессивнее

НАТО готовится к военному противостоянию с Россией. Именно на это, по мнению члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова, направлены учения "Си Бриз" (Sea Breeze) в Черном море.

В период с 28 июня по 10 июля маневры НАТО запланированы в украинской акватории Черного моря, а также на побережье Незалежной. В мероприятии примут участие военнослужащие и корабли 32 стран-членов западного альянса и его союзников.

Учитывая ограниченность акватории и близость к российским границам, Москва указывала НАТО и США на опасность возникновения инцидентов, которые могут спровоцировать опасные последствия, и призывала отказаться от масштабных военных маневров в Черном море, однако Запад не внял предупреждениям.

"Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией",

– сделал вывод сенатор от Крыма Сергей Цеков. В комментарии РИА "Новости" он отметил, что Запад взял курс на милитаризацию Украины. Как ранее сообщали в Минобороны, под предлогом учений страны завозят на территорию Незалежной вооружения и технику, а потом отбывают домой налегке, тайно оставляя арсеналы в распоряжении ВСУ.

Открытые военные поставки Киеву также продолжаются. Так, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Турцию за поставки ударных беспилотников, которые помогут Незалежной "сдерживать Россию". При этом на Украине обвиняют Россию в попытке устроить военную провокацию в связи с тем, что Москва объявила о проведении ракетных стрельб в Черном море в то же время, что и учения "Си Бриз" на территории Незалежной.

О том, что Москва обеспокоена действиями НАТО, в среду, 23 июня, заявили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.