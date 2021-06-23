НАТО готовится к войне с Россией в Черном море - сенатор

НАТО готовится к войне с Россией в Черном море - сенатор
Фото: U.S. Navy/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Настрой альянса в отношении Москвы становится все агрессивнее

НАТО готовится к военному противостоянию с Россией. Именно на это, по мнению члена комитета по международным делам Совета Федерации Сергея Цекова, направлены учения "Си Бриз" (Sea Breeze) в Черном море.

В период с 28 июня по 10 июля маневры НАТО запланированы в украинской акватории Черного моря, а также на побережье Незалежной. В мероприятии примут участие военнослужащие и корабли 32 стран-членов западного альянса и его союзников.

Учитывая ограниченность акватории и близость к российским границам, Москва указывала НАТО и США на опасность возникновения инцидентов, которые могут спровоцировать опасные последствия, и призывала отказаться от масштабных военных маневров в Черном море, однако Запад не внял предупреждениям.

"Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией",

– сделал вывод сенатор от Крыма Сергей Цеков. В комментарии РИА "Новости" он отметил, что Запад взял курс на милитаризацию Украины. Как ранее сообщали в Минобороны, под предлогом учений страны завозят на территорию Незалежной вооружения и технику, а потом отбывают домой налегке, тайно оставляя арсеналы в распоряжении ВСУ.

Открытые военные поставки Киеву также продолжаются. Так, на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Турцию за поставки ударных беспилотников, которые помогут Незалежной "сдерживать Россию". При этом на Украине обвиняют Россию в попытке устроить военную провокацию в связи с тем, что Москва объявила о проведении ракетных стрельб в Черном море в то же время, что и учения "Си Бриз" на территории Незалежной.

О том, что Москва обеспокоена действиями НАТО, в среду, 23 июня, заявили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость266972
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Когда впервые за туманами запахло огнем
он стоял за околицей и видел свой дом
картошку в огороде и луг у реки
он вытер слезу и сжал кулаки
поставил на высоком чердаке пулемет
и записал в дневнике:"Сюда никто не войдет"
Гость266972
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Война? Драка неизбежна? Будем бить первыми!
Гостьnemez
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Антиxу#лoпутин
НАТО готовится не только к войне и сдерживанию России в Черном море, но и выдворению России ВОН, за пределы международно признаных границ УКРАИНЫ, как с Крыма так и с Донбасса.
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
ты сильно то не свисти а то денег вообще не будет.эти учения для сраины как каша маная счастья полные шаравары хоть завязывай чтоб не выпало!!!Пыль в глаза пускают и больне НИЧЕГО.побегают постреляют и по домам а вы как были так и останетесь при своих мриях!!!
Антиxу#лoпутин
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Гость264828
Учи историю. Вы что-ли бандерлоги будите воевать? Вы же мечтаете снаряды подносить, а воевать за вас должен кто-то другой. Западу такой расклад не интересен. Россия находится в своих границах. Мало того, ещё очень много территорий незалежной также принадлежат исторически России. Поэтому лучше помолчал бы и сиди тихо. Вы разграбили и проsrали весь задел и земли, который оставила России вам после распада СССР. Вы продались врагам России. Которых не мы считаем врагами, а они сами называют нас врагами. Истина и правда восторжествует, даже не сомневайся.
Щеки рогозинские сильно не надувай, а то нечаяно пукнешь и обкакешься.
Гость265360
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Чем дольше мы сопли жуем с Украиной тем больше нам геморроя, с этой недостраной пора кончать и вернуть это образование в границы Переясловской рады. И пусть весь запад хоть на <цензура> изойдет, перетопчутся никуда не денуться.
Гость264828
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Антиxу#лoпутин
НАТО готовится не только к войне и сдерживанию России в Черном море, но и выдворению России ВОН, за пределы международно признаных границ УКРАИНЫ, как с Крыма так и с Донбасса.
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
Учи историю. Вы что-ли бандерлоги будите воевать? Вы же мечтаете снаряды подносить, а воевать за вас должен кто-то другой. Западу такой расклад не интересен. Россия находится в своих границах. Мало того, ещё очень много территорий незалежной также принадлежат исторически России. Поэтому лучше помолчал бы и сиди тихо. Вы разграбили и проsrали весь задел и земли, который оставила России вам после распада СССР. Вы продались врагам России. Которых не мы считаем врагами, а они сами называют нас врагами. Истина и правда восторжествует, даже не сомневайся.
Гость267575
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Антиxу#лoпутин
НАТО готовится не только к войне и сдерживанию России в Черном море, но и выдворению России ВОН, за пределы международно признаных границ УКРАИНЫ, как с Крыма так и с Донбасса.
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
Ты забыл про бюджет наты еще выблевнуть )))
Антиxу#лoпутин
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НАТО готовится не только к войне и сдерживанию России в Черном море, но и выдворению России ВОН, за пределы международно признаных границ УКРАИНЫ, как с Крыма так и с Донбасса.
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
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