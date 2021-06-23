Белоруссию превратили в плацдарм для борьбы за российские ресурсы

Белоруссию превратили в плацдарм для борьбы за российские ресурсы
Фото: president.gov.by
Страна оказалась разменной монетой в борьбе за контроль над планетой, заявили в ведомстве

Белоруссия стала плацдармом для сражения за богатства Российской Федерации в борьбе за очередной мировой передел. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны республики Виктор Хренин в ходе своего выступления на конференции по международной безопасности, которая состоялась в Москве.

По словам руководителя оборонного ведомства, на сегодняшний момент "все маски сброшены", и Минск четко понимает, что на геополитическом уровне Белоруссия, как и остальные страны, оказалась разменной фигурой в борьбе за ресурсы России, передает РИА "Новости".

Министр также выразил уверенность в том, что республике не дадут покоя в борьбе за обеспечением контроля над всей планетой.

"С большой вероятностью можно прогнозировать, что в посткоронавирусный период борьба обострится: ломать независимые государства продолжат всеми независимыми способами", – отметил Хренин, выступая на конференции.

Также министр уточнил, что в современной борьбе за мироустройство в военных конфликтах используют силы прокси. Ряд государств приступили к исследованию новых видов оружия массового поражения.

Минобороны республики также владеет неопровержимыми доказательствами о причастности государственных структур Соединенных Штатов к подготовке госпереворота в Белоруссии. Минск нацелен на дальнейшую интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС. Стороны намерены вместе отстаивать свои интересы и защищать суверенитет.

В ближайшее время Минск и Москва планируют завершить создание совместных центров войск и сил, передает "Спутник".

Егор МАЛКОВ

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