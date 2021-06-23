Переход за красную черту Лукашенко на Западе не простят

Руководство Белоруссии напугано и начинает делать ошибки, которые будут стоить ему власти. Об этом заявила признанная на Западе лидером белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее мнению, досрочные выборы президента республики могут быть организованы уже через несколько месяцев.

По мнению Тихановской, президент Белоруссии Александр Лукашенко не ожидал, что объявление о его победе на выборах-2020 вызовет такой сплоченный протест.

"Режим настолько напуган единством белорусов, единством Евросоюза, США по ситуации в Белоруссии, что стал мыслить не стратегически, а эмоционально и совершать ошибки",

– отметила Тихановская в беседе с AP. Главной ошибкой, по ее мнению, стало решение посадить в Минске самолет Ryanair и задержать находящегося на борту журналиста Протасевича. Тем самым Лукашенко впервые пересек красную черту, затронув интересы граждан ЕС, чем окончательно настроил лидеров европейских стран против себя.

В результате против Минска на Западе приняты жесткие санкции и Белоруссию ждут "тяжелые времена". Это, по словам Тихановской, доказывает, что власть в республике не заботится о населении. В противном случае из тюрем уже отпустили бы политических заключенных и был запущен диалог с обществом. Впрочем, этот кризис будет решен, как только сменится власть.

"Я рассчитываю на новые выборы этой осенью. Это наша цель",

– сообщила Тихановская.

Ранее на этой неделе в ЕС согласовали новые пакет ограничительных мер против граждан и компаний Белоруссии. Санкции могут быть усилены в ходе саммита глав ЕС 24-25 июня. При этом Тихановская призывает устроить для Лукашенко трибунал, и у нее уже есть союзники на Западе по данному вопросу.