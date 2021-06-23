Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Главной темой 23 июня стала стычка британского корабля с Черноморским
флотом. Иностранцы посчитали уместным без согласования зайти на морскую
территорию России. При этом в тамошнем Минобороны уже ответили на справедливые
претензии Москвы.
Так, британцы считают свое внедрение в территориальные воды России на 3 километра "мирным проходом". Иностранцы сослались на нормы международного права и не признают себя нарушителями порядка, пишет РИА "Новости".
Ранее из-за скандального инцидента российское военное министерство вызвало на ковер британского атташе, пишет издание URA.RU.
Напомним, наш флот мгновенно и жестко отреагировал на провокацию. По курсу корабля британцев были выпущены предупредительные бомбы.
В Киеве намерены "забрать все назад"
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
«Это просто смешно, авианосец без самолетов. Несколько истребителей, арендованных у США, которые могут взлетать лишь с разрешения США. Добавьте к этому несколько картонных копий самолетов – и вы получите максимальный сдерживающий фактор Британии. Вместо того чтобы делать нас посмешищем для всего мира, мы должны спрятать авианосец где-нибудь во фьорде и сделать вид, что его не существует. Боже, как стыдно быть британцем», — пишет читатель британского издания.
"Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы ", - добавили в британском министерстве обороны.