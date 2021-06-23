Англичане не видят ничего дурного в своем поступке

Главной темой 23 июня стала стычка британского корабля с Черноморским флотом. Иностранцы посчитали уместным без согласования зайти на морскую территорию России. При этом в тамошнем Минобороны уже ответили на справедливые претензии Москвы.



Так, британцы считают свое внедрение в территориальные воды России на 3 километра "мирным проходом". Иностранцы сослались на нормы международного права и не признают себя нарушителями порядка, пишет РИА "Новости".

Ранее из-за скандального инцидента российское военное министерство вызвало на ковер британского атташе, пишет издание URA.RU.

Напомним, наш флот мгновенно и жестко отреагировал на провокацию. По курсу корабля британцев были выпущены предупредительные бомбы.