В Британии ответили на обвинение в нарушении границ РФ эсминцем

Англичане не видят ничего дурного в своем поступке

Главной темой 23 июня стала стычка британского корабля с Черноморским флотом. Иностранцы посчитали уместным без согласования зайти на морскую территорию России. При этом в тамошнем Минобороны уже ответили на справедливые претензии Москвы.

Так, британцы считают свое внедрение в территориальные воды России на 3 километра "мирным проходом". Иностранцы сослались на нормы международного права и не признают себя нарушителями порядка, пишет РИА "Новости".

Ранее из-за скандального инцидента российское военное министерство вызвало на ковер британского атташе, пишет издание URA.RU.

Напомним, наш флот мгновенно и жестко отреагировал на провокацию. По курсу корабля британцев были выпущены предупредительные бомбы.

Ольга ФЕДОРОВА

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Антиxу#лoпутин
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НАТО готовится не только к войне и сдерживанию России в Черном море, но и выдворению России ВОН, за пределы международно признаных границ УКРАИНЫ, как с Крыма так и с Донбасса.
Украино-американские учения Sea Breeze с участием 32 стран мира с 6 континентов это вам не какие то учения россии со своими вассалами Белорусией и Арменией. Да и то после последнего поражения в Карабахе армяне не сильно доверяют какому то образованию на подобии ОДКБ.
₴ривна
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По-хорошему как минимум одна из бомб, сброшенных Су-24М, должна была упасть на палубу британского эсминца.Жаль, что сегодня на дне Черного моря не образовалась братская могила из британских моряков, наши моряки в данном случае поступили очень гуманно. Сегодня у России был великолепный шанс потопить нарушителя и показать и рыжим англичанам, и НАТО, и всему миру, что российские государственные границы надежно охраняются.
Гость265034
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ВСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ УВИДЯТ СВОЙ КОРАБЛИК ПОВРЕЖДЕННЫМ - А ЭКИПАЖ ОБОСРЕТ СЯ
антикуевхунта,шо в дупе
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Британцам стало стыдно за свой авианосец из-за трюка ВМФ России у берегов Шотландии
«Это просто смешно, авианосец без самолетов. Несколько истребителей, арендованных у США, которые могут взлетать лишь с разрешения США. Добавьте к этому несколько картонных копий самолетов – и вы получите максимальный сдерживающий фактор Британии. Вместо того чтобы делать нас посмешищем для всего мира, мы должны спрятать авианосец где-нибудь во фьорде и сделать вид, что его не существует. Боже, как стыдно быть британцем», — пишет читатель британского издания.
антикуевхунта,шо в дупе
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Daily Express собрала большое количество комментариев, в которых британцы возмутились произошедшему в Черном море. Они пришли в недоумение из-за того, что их военные корабли находятся так далеко от родных берегов в Черном море, с которым Великобританию ничего не связывает. Помимо этого, пользователи Сети с иронией констатировали, что Королевский флот в настоящий момент настолько слаб, что ответить он мог лишь одним способом — встать на колени перед россиянами.
Антиxу#лoпутин
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Россияне обкакались стрелять в англичан они просто проводили учения с артиллерийскими стрельбами в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
"Ни одного выстрела в HMS Defender не было, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути сбрасывались бомбы ", - добавили в британском министерстве обороны.
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