Пример главы США оказался заразительным

Зарубежным журналистам удалось выяснить, что немецкий канцлер Ангела Меркель вместе с главой Франции Эммануэлем Макроном начали прощупывать почву среди других лидеров стран Евросоюза на предмет проведения общего саммита с президентом России Владимиром Путиным.



Так, анонимные источники, близкие к европейским власть имущим, заявили, что главнокомандующие Германии и Франции объединили усилия по склонению своих коллег к организации совместной встречи с нашим президентом.

Такие сенсационные известия выведали корреспонденты газеты Financial Times. Любопытно, что по словам их осведомителей, изначально идея принадлежала Ангеле Меркель. Впрочем, Эммануэль Макрон достаточно быстро подхватил инициативу немецкого канцлера и начал содействовать ей в реализации данного проекта.

Первым шагом стало неожиданное заявление немецкого и французского послов, которые на встрече в Брюсселе объявили, что отношения с Россией нужно менять. Судя по всему, европейцы решили пойти по пути главы США Джо Байдена, который первым на Западе предложил России провести очную встречу на уровне первый лиц.

Впрочем, пока ситуацию на международной арене сложно назвать стабильной. Так, недавно российский сенатор Сергей Цеков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией в Черном море. По мнению опытного эксперта, настрой альянса в отношении Москвы становится все агрессивнее.