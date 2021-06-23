Лондон специально отправил корабль в наши воды

Несмотря на все заверения британской стороны о том, что их военное судно вторглось в российские воды без какой-либо задней мысли, реальность выглядит иначе. Так, корреспондент "Би-би-си", который лично присутствовал на борту корабля-агрессора честно рассказал о происходившем на судне во время скандального инцидента.



Джонатан Бил заявил, что военный корабль Великобритании специально вторгся в принадлежащую России акваторию Черного моря. На что был расчет британского руководства, позволившего своим военным нарушать российские границы, неизвестно. Однако теперь точно понятно, что провокация была умышленной. Откровения журналиста собственноручно опубликовала вещательная корпорация "Би-би-си".

Билу посчастливилось собственными ушами услышать предупредительные выстрелы, которые осуществили стремительно отреагировавшие на провокацию бойцы Черноморского флота. По его словам, разбираться с распоясавшимися британцами прибыли "более 20" наших самолетов, а также два корабля береговой охраны.

Кстати, недавно в интернет-пространстве появились кадры пролета российского самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим границу.

К слову, российский лидер Владимир Путин решил отреагировать на скандальный инцидент шуткой. Так, главнокомандующий поддержал идею провести чемпионат самбистов прямо на корабле Черноморского флота дабы продемонстрировать всему миру ловкость наших бойцов.