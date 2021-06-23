Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Официальная представительница МИД Мария Захарова строго ответила главе
немецкого Минобороны, которая в один ряд поставила нашу страну и экстремистов.
Недавно руководительница главного военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр позволила себе перечислить через запятую Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику и исламский экстремизм. Явный антироссийский выпад не сокрылся от внимательного взора Марии Захаровой.
Представительница внешнеполитического ведомства России резко отреагировала на слова высокопоставленной немки в ходе своего еженедельного брифинга.
"Хочется задать традиционный вопрос – не болеете? Все ли хорошо?" – с иронией произнесла Мария Владимировна.
Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что ставить в один ряд Москву, Пекин и кровавых экстремистов – это ненормально. Тем более, произносить такие речи с официальных трибун.
Захарова призвала немецкого министра к порядку. Дипломат напомнила, что наша страна ведет ожесточенную борьбу с радикалами в Сирийской Арабской Республике, чего не замечали за той же Германией.
Кстати, недавно Мария Захарова остроумно подколола американцев, которые решили испытать собственный авианосец с помощью подводного взрыва. Дипломата удивил странный вариант проверки судна на прочность.
В Киеве намерены "забрать все назад"