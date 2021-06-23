Москва призвала партнеров прилично себя вести

Официальная представительница МИД Мария Захарова строго ответила главе немецкого Минобороны, которая в один ряд поставила нашу страну и экстремистов.



Недавно руководительница главного военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр позволила себе перечислить через запятую Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику и исламский экстремизм. Явный антироссийский выпад не сокрылся от внимательного взора Марии Захаровой.

Представительница внешнеполитического ведомства России резко отреагировала на слова высокопоставленной немки в ходе своего еженедельного брифинга.

"Хочется задать традиционный вопрос – не болеете? Все ли хорошо?" – с иронией произнесла Мария Владимировна.

Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что ставить в один ряд Москву, Пекин и кровавых экстремистов – это ненормально. Тем более, произносить такие речи с официальных трибун.

Захарова призвала немецкого министра к порядку. Дипломат напомнила, что наша страна ведет ожесточенную борьбу с радикалами в Сирийской Арабской Республике, чего не замечали за той же Германией.

Кстати, недавно Мария Захарова остроумно подколола американцев, которые решили испытать собственный авианосец с помощью подводного взрыва. Дипломата удивил странный вариант проверки судна на прочность.