"Сегодня уже согласился": Зеленский признал Крым российским – украинский политик

"Сегодня уже согласился": Зеленский признал Крым российским – украинский политик
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент Незалежной понимает, что у власти пробудет недолго, а вот квартира в Ялте останется – потому исправно пополняет бюджет РФ

Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает, что Владимир Зеленский уже давно признал, что Крымский полуостров принадлежит нашей стране.

Политик напомнил о недавних словах журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что прибывших в Крым после воссоединения с РФ граждан депортируют, когда Украина вернет себе территорию. А недвижимости, которую россияне успели купить, их лишат. Между тем полуостров принадлежит России де-факто и де-юре, и в этом случае непонятно, как Гордон собирается что-то отобрать. Тем более, что Зеленский фактически признал Крым российским. Об этом говорит то, что он платит за квартиру в Ялте, а также признает органы власти на этой территории.

"Зеленский сегодня уже согласился с тем, что Крымский полуостров является территорией РФ", – отметил Олейник в разговоре с РИА ФАН.

Гордону же требуется помощь психиатров. Подобными скандальными высказываниями он просто пытается привлечь внимание.

Ранее на Украине вновь пригрозили России ракетами, которые могут достать до Крымского моста.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость Валентин Шувалова
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Квартира в Ялте, что ещё нужно человеку, чтобы чувствовать себя гражданином Крыма?
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