МИД предупредил Запад о тяжелейших последствиях нарушения российских границ

МИД предупредил Запад о тяжелейших последствиях нарушения российских границ
HMS Defender. Фото: Rob Powell/www.globallookpress.com
В ведомстве прокомментировали британскую провокацию

Россия осуждает действия Великобритании из-за недавнего инцидента с эсминцем Defender, который проигнорировал требования РФ и заплыл вглубь территориальных вод страны в Черном море. Такое заявление сделал сегодня, 24 июня, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Напомним, днем ранее эсминец военно-морских сил Великобритании нарушил государственные границы РФ в черноморских водах, вызвав жесткую реакцию Черноморского флота. Экипаж проигнорировал предупреждения российской стороны о готовности применить оружие, и спустя несколько минут сторожевое судно РФ сделало два предупредительных выстрела. Через десять минут Су-24М пустил по курсу "Дефендера" предупредительные бомбы, и британский корабль покинул российские территориальные воды.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что российская сторона возмущена поведением Великобритании. Замминистра также указал, что у России есть право на огонь в случае угрозы государственным границам страны. 

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", – заявил Рябков.

Госслужащий также отметил, что Российская Федерация намерена защищать территориальную целостность как за счет политических и дипломатических, так и военных средств, передает РИА "Новости".

Ранее британский корреспондент службы "Би-би-си" Джонатан Бил заявил, что Defender умышленно вторгся в территориальные воды РФ, однако остается неизвестным, на что конкретно рассчитывало британское руководство. 

Егор МАЛКОВ

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