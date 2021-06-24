В Совбезе заявили о попытках ряда стран возродить биологическое оружие

В Совбезе заявили о попытках ряда стран возродить биологическое оружие
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Новейшие технологии стали инструментом в мировом противоборстве

Ряд государств могут использовать опасные патогены для достижения своих военных и политических целей. Такое заявление сделал сегодня, 24 июня, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на конференции по международной безопасности, которая проходит в Москве.

Госслужащий обратил на наличие явных признаков того, что указанные патогены используются для создания нового биологического оружия, которое пытаются возродить.

Так, Патрушев обратил внимание на то, что вспышки опасных инфекций соответствуют местоположениям биолабораторий ряда государств, передает РИА ФАН.

Вместе с тем секретарь Совбеза отметил, что Запад переступил через красные линии по отношению к Белоруссии. Некоторые государства, полагает Патрушев, совершают попытки подрыва легитимности действующих властей республики.

В ходе выступления Патрушев рассказал о том, что в настоящее время наблюдаются попытки использования искусственного интеллекта и синтетической биологии для того, чтобы добиться своих целей в геополитическом противостоянии.

Однако, подчеркнул секретарь Совбеза, мир может общими усилиями добиться того, чтобы пресечь подобные действия и превратить новейшие технологии в инструмент созидания, а не разрушения, передает РИА "Новости".

Также чиновник отметил, что недавний саммит Североатлантического альянса подтвердил претензии НАТО на роль мирового жандарма. Российская сторона отдает себе отчет в последствиях подобной политики, в связи с чем курс РФ на наращивание военного потенциала в обороне стал решением, принятым в безвыходной ситуации.

Во время выступления Патрушев заявил, что граждане США готовились к госперевороту в Белоруссии и покушению на главу республики Александра Лукашенко. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Белорусский народ
Пожаловаться Ответить
Шаман
Патрушев хочет занять место Путина под грядущий шумок в Беларуси. Он поливает США грязью только для того, чтоб никто не понял что Патрушев уже снюхался с США по ряду вопросов. Если кто не знает, за несколько месяцев до пустого саммита путин-байден, Патрушев уже активно встречался с американскими "коллегами".
ты не шаман, ты бабка-приподъездная
Шаман
Пожаловаться Ответить
Патрушев хочет занять место Путина под грядущий шумок в Беларуси. Он поливает США грязью только для того, чтоб никто не понял что Патрушев уже снюхался с США по ряду вопросов. Если кто не знает, за несколько месяцев до пустого саммита путин-байден, Патрушев уже активно встречался с американскими "коллегами".
Анатоль
Пожаловаться Ответить
Без нанесения упреждающего удара России не выжить.
1
новости партнеров

Умышленная провокация: британский журналист раскрыл подоплеку инцидента с эсминцем

Лондон специально отправил корабль в наши воды

Проведем состязание самбистов на корабле: Путин с юмором отреагировал на инцидент с эсминцем

Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей