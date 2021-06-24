Новейшие технологии стали инструментом в мировом противоборстве

Ряд государств могут использовать опасные патогены для достижения своих военных и политических целей. Такое заявление сделал сегодня, 24 июня, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на конференции по международной безопасности, которая проходит в Москве.

Госслужащий обратил на наличие явных признаков того, что указанные патогены используются для создания нового биологического оружия, которое пытаются возродить.

Так, Патрушев обратил внимание на то, что вспышки опасных инфекций соответствуют местоположениям биолабораторий ряда государств, передает РИА ФАН.

Вместе с тем секретарь Совбеза отметил, что Запад переступил через красные линии по отношению к Белоруссии. Некоторые государства, полагает Патрушев, совершают попытки подрыва легитимности действующих властей республики.

В ходе выступления Патрушев рассказал о том, что в настоящее время наблюдаются попытки использования искусственного интеллекта и синтетической биологии для того, чтобы добиться своих целей в геополитическом противостоянии.

Однако, подчеркнул секретарь Совбеза, мир может общими усилиями добиться того, чтобы пресечь подобные действия и превратить новейшие технологии в инструмент созидания, а не разрушения, передает РИА "Новости".

Также чиновник отметил, что недавний саммит Североатлантического альянса подтвердил претензии НАТО на роль мирового жандарма. Российская сторона отдает себе отчет в последствиях подобной политики, в связи с чем курс РФ на наращивание военного потенциала в обороне стал решением, принятым в безвыходной ситуации.

Во время выступления Патрушев заявил, что граждане США готовились к госперевороту в Белоруссии и покушению на главу республики Александра Лукашенко.