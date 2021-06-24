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Госпереворот в Белоруссии и покушение на ее президента Александра Лукашенко пытались устроить граждане США. Об этом заявил в четверг, 24 июня, глава Совбеза РФ Александр Патрушев.
По его оценке, в Белоруссии готовилась "цветная революция" по сценарию, ранее отработанному в других странах, в частности, на Украине. Там в 2014 г. для насильственной смены власти внешние игроки привлекли неонацистов.
"Сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства",
– указал Патрушев, напомнив, что украинские националисты были замечены во время протестов в Белоруссии.
По словам секретаря Совбеза РФ, западные государства в своем стремлении привести к власти в других странах своих ставленников "переходят все красные линии". Доказательство служит подготовка покушения на Лукашенко, которую готовили американцы, передает РИА "Новости".
Накануне детали операции, в ходе спецслужбам России и Белоруссии удалось предотвратить "физическое устранение главы белорусского государства и членов его семьи", сообщил министр обороны РБ Виктор Хренин.
"Вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур",
– подчеркнул Хренин, выступая на заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает "БелТА".
Ранее о роли Вашингтона в операции по ликвидации Лукашенко высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Группу людей, которые собирались убить президента Белоруссии и членов его семьи, задержали в Москве в апреле 2021 года. После этих событий в Минске выпустили декрет, который лишил заговорщиков смысла физически устранять главу республики.
Конференция по международной безопасности открылась в Москве 23 июня. В ней принимают участие высокопоставленные представители военных ведомств 109 государств и члены ведущих международных организаций. Выступая на открытии конференции, президент РФ Владимир Путин поделился опасениями, которые вызывают у Москвы действия НАТО.
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