Данил Махницкий, партия "Новые люди": "Исправить положение на рынке мусора может свободная конкуренция"

Мусорная реформа в России потерпела крах. Официальные мусорные полигоны переполнены, стихийные свалки множатся, переработка отходов буксует, при этом тарифы на вывоз мусора растут. По мнению экспертов партии "Новые люди", эта ситуация дальше будет только усугубляться, если не создать условия для конкуренции на мусорном рынке.

Главная проблема утилизации бытовых отходов сегодня в том, что вывозом занимается один-единственный подрядчик, считают в партии "Новые люди". Пользуясь своим монополистским положением, он устанавливает максимальные тарифы на свои услуги и вправе решать, перерабатывать ли мусор или скидывать все на полигон, не используя возможности технологического прогресса.

На мусорном рынке нужна конкуренция, настаивает кандидат от партии "Новые люди" в Государственную думу Данил Махницкий.

"С точки зрения дерегуляции отрасли нужна отмена региональных операторов. На этот рынок нужно пускать частных игроков и развивать конкуренцию – только так мы спасем Россию от законных и незаконных свалок",

– уверен Данил Махницкий, который занимается проблемами мусорной отрасли в своем Новомосковском округе (г.Москва).





Аналогичного мнения придерживается главный "ревизорро" страны, телеведущая Елена Летучая, которая в последние годы активно занимается вопросами защиты окружающей среды и экологии. Вместе с "Новыми людьми" она изучает ситуацию с утилизацией мусора в регионах. В частности, поездка в Киров показала актуальность проблемы: мощности единственного в области мусорного полигона закончатся еще в 2021 году. При этом мусороперерабатывающих производств там нет.

Решать проблему пытаются местные экологи. Они запустили проект "Эко-соседи", установили в Кирове более 40 точек сбора вторсырья. Люди охотно приносят туда мусор, а бизнесмены забирают отсортированное вторсырье, хотя везти его на переработку приходится в другие регионы

Иначе говоря, граждане готовы сортировать мусор, бизнес – заниматься его переработкой. Соответствующие технологии имеются. Но только усилиями активистов проблему не решить, нужна новая реформа мусорной отрасли.



"Я поддерживаю предложение "Новых людей" отказываться от монополии региональных операторов. Они со своей задачей не справились. Нужно вернуть в эту отрасль конкуренцию. Это даст приток новых технологий, а главное – поможет снизить тарифы для людей",

– говорит Елена Летучая.

По ее мнению, право на заключение контрактов на вывоз мусора следует передать городам и регионам. Чем больше будет задействовано конкурирующих компаний, тем быстрее в России внедрятся новые технологии разделения и переработки. Только так можно избежать мусорного коллапса, к которому сейчас страна приближается семимильными шагами.





Свои предложения по итогам поездки в регион Летучая передаст в эко-комитет партии "Новые люди". Они же станут частью предвыборной программы "Новых людей", в которой много внимания уделяется вопросам экологии.