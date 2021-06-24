Интеграция Белоруссии и России затронет не только экономическое поле, но и политическое

Без помощи России санкционное давление ЕС и США на Белоруссию приведет республику к кризису. В Минске это понимают и готовы к ускоренной интеграции с Москвой. Позиция России и Белоруссии на международной арене тоже максимально сблизится. В этом убежден глава экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

По его мнению, белорусская экономика пока держит удар со стороны Запада, поскольку имеет запас прочности. Но в ЕС готовят новый пакет мер.

"Без поддержки России экономике Белоруссии в условиях изоляционистских действий со стороны Запада грозит полный крах", – считает Шатров.

Такие образом, Запад сам подталкивает Минск к Москве. Если раньше Белоруссия демонстрировала независимость своей внешней политики, сохраняла пространство для маневра между РФ и Западом, то теперь в этом нет смысла и более того – опасно для белорусских властей.

Так что теперь и на международной арене позиции двух стран сблизятся, и экономическая интеграция пойдет ускоренными темпами.

"Второго удара система (в Белоруссии – прим.ред.) не выдержит. Именно поэтому усилия Москвы и Минска сейчас направлены на завершение уже этой осенью переговорных процессов по интеграции",

– приводит "Свободная пресса" мнение эксперта.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что из 28 программ в рамках создания Союзного государства РФ и РБ осталось согласовать всего две. При этом в Минске подчеркнули, что суверенитета республика не утратит.

Обострение отношений между Белоруссией и Евросоюзом возникло после принудительной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании и ареста находившегося на борту белорусского журналиста Романа Протасевича. В начале текущей недели в ЕС согласовали список компаний и граждан Белоруссии, в отношении которых вводятся санкции. В Брюсселе допустили, что на саммите ЕС 24-25 июня ограничительные меры против Белоруссии будут расширены.

В Москве заверили, что поддержат Минск в любом случае, будет ли ситуация развиваться по хорошему или по плохому сценарию.

Ранее в Польше заявили, что ключ к проблемам в Белоруссии находится в России, в связи с чем предложили усилить санкционное давление на Москву.