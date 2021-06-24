Евросоюз ввел санкции против экономики Белоруссии

Евросоюз ввел санкции против экономики Белоруссии
Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
По замыслу Брюсселя, ограничения должны истощить правительство республики

Евросоюз ввел санкции, ограничивающие деятельность отдельных секторов экономики Белоруссии. Решение решение объявлено 24 июня.

В заявлении Совета Евросоюза указано, что данные меры введены против "белорусского режима" в связи с преследованием оппозиционеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также из-за нарушений прав человека в республике и принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Среди утвержденных европейскими лидерами мер против Белоруссии указано, что Европейский инвестиционный банк прекращает все выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе. Соответственно, Минск также лишается доступа на финансовые рынки ЕС. Кроме того:

  • Импорт нефтепродуктов и калийных удобрений (хлорида калия) из Белоруссии будет ограничен;
  • Ограничены поставки сигарет и сырья для табачных изделий;
  • Запрещен экспорт в Белоруссию товаров военного и двойного назначения, в том числе спортивного оружия;
  • Запрещена продажа Белоруссии технологий мониторинга связи, в том числе оборудования для прослушки и перехвата телефонных разговоров и интернет-сообщений;
  • - Запрещено оказывать услуги страхования и перестрахования в интересах 

Ранее компания "Беларуськалий" выпустила предупреждение, что отказ от ее продукции может повлечь всплеск цен на ранке сельхозпродуктов и даже спровоцировать голод в мире.

На днях главы МИД ЕС согласовали пакет санкций в отношении граждан и компаний Белоруссии. Некоторые члены сообщества признали, что ограничительные меры повлекут финансовые потери и у них, однако не решились возражать против коллективного мнения.

В Москве при этом гарантировали, что не откажутся от помощи белорусскому народу в любом случае. По оценке экспертов, своим санкционным давлением Запад только подталкивает Белоруссию к скорейшей интеграцией с Россией.

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Николай ВИКТОРОВ

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