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Евросоюз ввел санкции, ограничивающие деятельность отдельных секторов экономики Белоруссии. Решение решение объявлено 24 июня.
В заявлении Совета Евросоюза указано, что данные меры введены против "белорусского режима" в связи с преследованием оппозиционеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также из-за нарушений прав человека в республике и принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.
Среди утвержденных европейскими лидерами мер против Белоруссии указано, что Европейский инвестиционный банк прекращает все выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе. Соответственно, Минск также лишается доступа на финансовые рынки ЕС. Кроме того:
Ранее компания "Беларуськалий" выпустила предупреждение, что отказ от ее продукции может повлечь всплеск цен на ранке сельхозпродуктов и даже спровоцировать голод в мире.
На днях главы МИД ЕС согласовали пакет санкций в отношении граждан и компаний Белоруссии. Некоторые члены сообщества признали, что ограничительные меры повлекут финансовые потери и у них, однако не решились возражать против коллективного мнения.
В Москве при этом гарантировали, что не откажутся от помощи белорусскому народу в любом случае. По оценке экспертов, своим санкционным давлением Запад только подталкивает Белоруссию к скорейшей интеграцией с Россией.
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