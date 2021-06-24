Огонь вел один из кораблей береговой охраны

Капитан британского эсминца УРО Defender Винс Оуэн признал, что Россия все же открывала предупредительный огонь по кораблю.

В ходе инцидента, произошедшего в Черном море около Крыма, судном береговой охраны ВМФ РФ были сделаны предупредительные выстрелы.

"За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту",

– цитирует Оуэна издание Daily Mail.

При этом британский эсминец был вне зоны поражения, так как скорость Defender составляла 30 узлов, а скорость российского судна – 21 узел. При этом корабль ВМФ РФ смог подойти к британскому на расстояние около 100–200 ярдов (90–180 метров). По мнению капитана эсминца, такое поведение недопустимо для моряков.

Прежде чем открыть огонь, российская сторона неоднократно требовала поменять маршрут и не входить в территориальные воды РФ, предупредив, что в противном случае они будут вынуждены открыть огонь.

Однако несмотря на предупреждения команда эсминца намеренно оставалась на территории РФ.

Ранее российский адмирал Виктор Кравченко оценил стрельбу Черноморского флота по британскому эсминцу. По мнению эксперта, наши военные ответили на провокацию смело и в соответствии с нормами международного права.