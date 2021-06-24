Россия готова оперативно снабдить Белоруссию "Пацирями"

При необходимости данный вопрос будет решен в два счета

Москва заявила о своей готовности рассмотреть вопрос отправки в белорусское государство новейших систем ПВО С-400 и ракетных комплексов "Панцирь-С1".

Как отметил представитель специальной службы по военному сотрудничеству Андрей Бойцов, как только Белоруссия обратиться к своему союзнику с соответствующей просьбой, начнется активное обсуждение вопроса.

Все необходимые решения будут приняты в кратчайшие сроки, отмечает РИА "Новости".

Напомним, давление на Минск усиливается. 24 июня стало известно, что Евросоюз ввел секторальные санкции против экономики Республики.

Ольга ФЕДОРОВА

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Шаман
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Где-то над Панцирями засмеялся Байркатар.
С-400 это конечно серьезно, но стрелять им по Байрактарам дюже дорого, можно израсходовать ракеты а потом сбивать серьезную авиацию будут нечем.
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