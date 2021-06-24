При необходимости данный вопрос будет решен в два счета

Москва заявила о своей готовности рассмотреть вопрос отправки в белорусское государство новейших систем ПВО С-400 и ракетных комплексов "Панцирь-С1".



Как отметил представитель специальной службы по военному сотрудничеству Андрей Бойцов, как только Белоруссия обратиться к своему союзнику с соответствующей просьбой, начнется активное обсуждение вопроса.

Все необходимые решения будут приняты в кратчайшие сроки, отмечает РИА "Новости".

Напомним, давление на Минск усиливается. 24 июня стало известно, что Евросоюз ввел секторальные санкции против экономики Республики.