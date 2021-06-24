Рестрикции продолжили действие и в отношении еще трех человек

Президент Украины подписал указ о продлении санкций в отношении десятков российских банков – в том числе, против "Газпромбанка" и "Сбербанка".

Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.

Всего санкции были продлены на три года в отношении 55 юридических лиц и трех физических – главы "Севастопольского морского банка" Анненкова Александра, его супруги, а также судебого пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым Святого Романа.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – сказано в указе.



