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Президент Украины подписал указ о продлении санкций в отношении десятков российских банков – в том числе, против "Газпромбанка" и "Сбербанка".
Документ опубликован на официальном сайте Владимира Зеленского.
Всего санкции были продлены на три года в отношении 55 юридических лиц и трех физических – главы "Севастопольского морского банка" Анненкова Александра, его супруги, а также судебого пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым Святого Романа.
"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", – сказано в указе.
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