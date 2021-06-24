"Дух эскалации": на Украине испугались действий России в Черном море

"Дух эскалации": на Украине испугались действий России в Черном море
Фото: Thomas Koehler/ photothek.de via/ www.globallookpress.com
Украинцы лихорадочно соображают, как защититься от "агрессии" России

Скандальный инцидент с вторгнувшимся в территориальные воды России британским эсминцем активно обсуждается в мировом пространстве. Мнения озвучивают разные. Украина по традиции во всем видит недружелюбные проявления с нашей стороны.

Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба объявил: произошедшее говорит о том, что Черное море стало неспокойным и небезопасным. Разумеется, по вине России. Мол, выгоняя агрессоров с наших территорий, мы показали, насколько мы грозные и злые.

Насмотревшись на позорное бегство британцев, украинцы серьезно перепугались. Теперь Кулеба во всю трубит о том, что Незалежной в самое ближайшее время нужно подробно обсудить с европейцами пути для обеспечения безопасности в Черном море.

Глава украинского МИД добавил, что вокруг инцидента ходит немало слухов, однако в любом случае, виновна во всем наша страна.

"Что бы не произошло, дух эскалации исходит от России", – объявил высокопоставленный украинец.

Он еще раз указал, что Крымский полуостров якобы "аннексирован" нашей страной и призвал западные государства снова обратить внимание на "тяжелую" ситуацию в черноморском регионе, пишет РИА "Новости".

К слову, положение дел в Черном море действительно нельзя назвать спокойным. Однако дестабилизируют обстановку совсем другие лица. Так, недавно российский сенатор Сергей Цеков указал на то, что НАТО готовится к войне с нашей страной в этом регионе.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость265188
Пожаловаться Ответить
"Что бы не произошло, дух эскалации исходит от России", – объявил высокопоставленный украинец" - может ли мненяемый политик, глава МИД делать подобные заявления? Лишний раз убеждаюсь в том, что правительство хохлогабона набрано из дурдомов, причем отбирали по критерию "не изличимый дибилизм"
1
новости партнеров

Умышленная провокация: британский журналист раскрыл подоплеку инцидента с эсминцем

Лондон специально отправил корабль в наши воды

Проведем состязание самбистов на корабле: Путин с юмором отреагировал на инцидент с эсминцем

Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей