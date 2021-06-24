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Скандальный инцидент с вторгнувшимся в территориальные воды России
британским эсминцем активно обсуждается в мировом пространстве. Мнения
озвучивают разные. Украина по традиции во всем видит недружелюбные проявления с
нашей стороны.
Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба объявил: произошедшее говорит о том, что Черное море стало неспокойным и небезопасным. Разумеется, по вине России. Мол, выгоняя агрессоров с наших территорий, мы показали, насколько мы грозные и злые.
Насмотревшись на позорное бегство британцев, украинцы серьезно перепугались. Теперь Кулеба во всю трубит о том, что Незалежной в самое ближайшее время нужно подробно обсудить с европейцами пути для обеспечения безопасности в Черном море.
Глава украинского МИД добавил, что вокруг инцидента ходит немало слухов, однако в любом случае, виновна во всем наша страна.
"Что бы не произошло, дух эскалации исходит от России", – объявил высокопоставленный украинец.
Он еще раз указал, что Крымский полуостров якобы "аннексирован" нашей страной и призвал западные государства снова обратить внимание на "тяжелую" ситуацию в черноморском регионе, пишет РИА "Новости".
К слову, положение дел в Черном море действительно нельзя назвать спокойным. Однако дестабилизируют обстановку совсем другие лица. Так, недавно российский сенатор Сергей Цеков указал на то, что НАТО готовится к войне с нашей страной в этом регионе.
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