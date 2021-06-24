Доведут дело до ОБСЕ: как Москва отреагировала на инцидент с британским эсминцем

Доведут дело до ОБСЕ: как Москва отреагировала на инцидент с британским эсминцем
Фото: Rob Powell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
МИД вызвал посла Великобритании для серьезного разговора

Россия обязательно поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем, который произошел накануне в Черном море, сказал постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

При этом диалог будет вестись сразу в нескольких форматах, передает слова Лукашевича РИА "Новости". 

В МИДе после того, как судно Defender вошло в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра, вызвали посла Великобритании Дебору Броннерт. В ведомстве рассказали, что дипломатическому представителю был заявлен решительный протест по поводу нарушения границ России и осуществления провокационных и опасных действий эсминцем. Москва отметила, что действия Великобритании нарушают нормы международного права, а именно Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. 

В МИД РФ уверены, что случившееся в Черном море не что иное, как провокация, поэтому пообещали, что если подобного рода инциденты будут повторяться, то ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне. 

Более того, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что Россия готова к решительным действиям. Представитель внешнеполитического ведомства предупредил, что РФ будет защищать свою территориальную целостность не только политическими, но и военными методами.

"Мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", – заключил Рябков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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