Американский посол США Джон Салливан вернулся в Москву. До этого дипломат вынужденно покинул Россию по настойчивой рекомендации МИД РФ. Салливан заявил, что намерен продолжать работу по выстраиванию отношений с российской стороной.

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY