Посол США прокомментировал возвращение в Россию

Его российский коллега вернулся в Вашингтон еще 20 июня

Американский посол США Джон Салливан вернулся в Москву. До этого дипломат вынужденно покинул Россию по настойчивой рекомендации МИД РФ. Салливан заявил, что намерен продолжать работу по выстраиванию отношений с российской стороной. 

"Вернулся в Москву сегодня. Готов работать с командой диппредставительства США ради прогресса по приоритетам внешней политики Соединенных Штатов, и вместе с Россией над нашим стремлением к стабильным и предсказуемым отношениям между странами", – приводит его слова пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц в "Твиттере".

Как напоминает "Общественная служба новостей", Салливан долгое время отказывался покидать Москву после резкого ухудшения отношений между Россией и США.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Капитан британского эсминца рассказал подробности инцидента в Черном море

Огонь вел один из кораблей береговой охраны

Проведем состязание самбистов на корабле: Путин с юмором отреагировал на инцидент с эсминцем

Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей