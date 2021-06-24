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Американский посол США Джон Салливан вернулся в Москву. До этого дипломат вынужденно покинул Россию по настойчивой рекомендации МИД РФ. Салливан заявил, что намерен продолжать работу по выстраиванию отношений с российской стороной.
Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY— Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 24, 2021
"Вернулся в Москву сегодня. Готов работать с командой диппредставительства США ради прогресса по приоритетам внешней политики Соединенных Штатов, и вместе с Россией над нашим стремлением к стабильным и предсказуемым отношениям между странами", – приводит его слова пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц в "Твиттере".
Как напоминает "Общественная служба новостей", Салливан долгое время отказывался покидать Москву после резкого ухудшения отношений между Россией и США.
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