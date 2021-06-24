К прибалтийским республикам присоединились Нидерланды

Недавно в прессе прошел слух, что Франция с Германией лоббируют проведение общего саммита Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным. Однако далеко не все европейцы с энтузиазмом смотрят на эту инициативу.



В первую очередь, негативно высказались в Литве и Латвии. Так, латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил, что проведение встречи с президентом России находится за гранью его понимания реальности.

Высокопоставленный латыш убежден, что прежде, чем удостоиться чести побеседовать с первыми лицами Евросоюза, Владимир Владимирович должен "дорого заплатить". Мол, в России могут счесть слабостью такое благосклонное решение Европы и продолжить "строить козни" во всем мировом пространстве. Так что встречаться с Путиным никак нельзя.

Неудивительно, что латыша поддержал его сосед литовец. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает идею провести общий саммит с президентом РФ "исторической близорукостью", пишет издание EADaily. В Литве перепугались, что Россия приблизилась к "тоталитаризму" (видимо, имеется в виду могущество и независимость) Советского Союза, и напрочь отказываются делать шаги к выстраиванию диалога с нашей страной.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте деликатно отметил, что не имеет ничего против того, чтобы организовать встречу ЕС – РФ, однако объявил, что сам на это мероприятие ни за что не пойдет. Причина кроется в инциденте с "Бингом" над Донбассом, в результате которого погибли 198 граждан его страны.

Напомним, инициаторами общего саммита Евросоюза и России выступили немецкий канцлер Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.