Они должны стать ответом на "будущие вредоносные действия" Москвы

Лидеры стран Евросоюза призвали задуматься о новых санкциях против России в качестве ответа на "ее любую будущую вредоносную деятельность". После саммита в Брюсселе они поручили внешнеполитическому ведомству ЕС продумать механизм этих санкций.

"Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России",

– подчеркивают европейские лидеры.

В то же время Европейский союз готов изучить варианты диалога с Россией, в том числе по вопросам климата, здравоохранения и охраны окружающей среды, говорится в итоговом заявлении лидеров ЕС.

Ранее "Утро" писало, что Франция с Германией лоббируют проведение общего саммита Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным. Однако далеко не все европейцы положительно восприняли данную инициативу. В частности, против высказались в Литве, Латвии и Нидерландах.