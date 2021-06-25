Европа заговорила о новых санкциях против России

Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
Они должны стать ответом на "будущие вредоносные действия" Москвы

Лидеры стран Евросоюза призвали задуматься о новых санкциях против России в качестве ответа на "ее любую будущую вредоносную деятельность". После саммита в Брюсселе они поручили внешнеполитическому ведомству ЕС продумать механизм этих санкций. 

"Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России",

– подчеркивают европейские лидеры. 

В то же время Европейский союз готов изучить варианты диалога с Россией, в том числе по вопросам климата, здравоохранения и охраны окружающей среды, говорится в итоговом заявлении лидеров ЕС. 

Ранее "Утро" писало, что Франция с Германией лоббируют проведение общего саммита Евросоюза с российским лидером Владимиром Путиным. Однако далеко не все европейцы положительно восприняли данную инициативу. В частности, против высказались в Литве, Латвии и Нидерландах. 

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

Гость265067
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Гость265034
ПОРА УЖ И РОССИИ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
зачем? Зачем плодить бредни?
Иван
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Интересно,а кто решает какие действия являютя вредноносными для Европы,не признание геев? или если плохая погда пришла с территории России? Этот маразм европейских политиков дошёл до ручки,мы хотим встречи с Путиным,но перед этим приготовим пакет санкций,чтобы он был зговорчивей!Неужели они своей одной извилиной не поняли ,что сВВП,такие игрушки не проходят!
Гость265071
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Гость265034
ПОРА УЖ И РОССИИ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
Причем за будущие выпендрежи гейэропейцев!
Гость265034
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ПОРА УЖ И РОССИИ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
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