"Показать этим мерзавцам": Лукашенко допустил введение военного положения

"Показать этим мерзавцам": Лукашенко допустил введение военного положения
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Минск готовится к усилению западных санкций

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает возможным введение военного положения в Гродненской области. Причиной такого решения глава республики назвал риск экономического спада региона из-за санкционного давления со стороны Запада.

Так, Лукашенко заявил, что местным властям нельзя допускать ни одного перебоя в работе местных предприятий. Глава государства поручил помощнику президента по Гродненскому региону Юрию Караеву, а также губернатору области Владимиру Каранику разобраться с проблемой.

"Никакого проседания", – заявил белорусский лидер, выслушивая доклад о текущем экономическом положении Гродненской области.

Президент отметил, что Минск готов к усилению экономического давления извне и заранее знал о подобных последствиях. Глава региона также отметил, что администрация готовилась к такому варианту событий.

У местных властей, отметил Караник, уже есть запланированный ряд мероприятий по решению проблемы. По словам главы Гродненской области, европейский рынок не является основным для региональных предприятий. Однако администрация намерена не допустить экономического спада, а возможное "проседание" будет компенсировано другими показателями.

"Мы этим мерзавцам, по ту сторону границы, должны показать, что их санкции – это их бессилие", – высказался президент Белоруссии.

Ранее глава республики заявил, что истинная цель Запада, усилившего давление на Белоруссию, является "накатом на Россию". Тем не менее, объявил лидер, страна никогда не станет выступать против РФ, а украинский сценарий по отношению к республике неприменим, что крайне не устраивает западные государства.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Военное положение будет аналогично самоизоляции да? то есть ограничений будет много, а денежек для населения и другие обязанности государства будут плавно забыты? типа само-военное-положение.
А потом крысы из власти удивляются, что сами раскачали лодку.
Гость260682
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Новая серия блокбастера. Называется "Накат на Россию".
ГостьА
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Новая версия. "Накат на Россию". Какие еще версии в запасе? Военное положение вводят во время войны. С кем война?
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