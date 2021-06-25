Минск готовится к усилению западных санкций

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает возможным введение военного положения в Гродненской области. Причиной такого решения глава республики назвал риск экономического спада региона из-за санкционного давления со стороны Запада.

Так, Лукашенко заявил, что местным властям нельзя допускать ни одного перебоя в работе местных предприятий. Глава государства поручил помощнику президента по Гродненскому региону Юрию Караеву, а также губернатору области Владимиру Каранику разобраться с проблемой.

"Никакого проседания", – заявил белорусский лидер, выслушивая доклад о текущем экономическом положении Гродненской области.

Президент отметил, что Минск готов к усилению экономического давления извне и заранее знал о подобных последствиях. Глава региона также отметил, что администрация готовилась к такому варианту событий.

У местных властей, отметил Караник, уже есть запланированный ряд мероприятий по решению проблемы. По словам главы Гродненской области, европейский рынок не является основным для региональных предприятий. Однако администрация намерена не допустить экономического спада, а возможное "проседание" будет компенсировано другими показателями.

"Мы этим мерзавцам, по ту сторону границы, должны показать, что их санкции – это их бессилие", – высказался президент Белоруссии.

Ранее глава республики заявил, что истинная цель Запада, усилившего давление на Белоруссию, является "накатом на Россию". Тем не менее, объявил лидер, страна никогда не станет выступать против РФ, а украинский сценарий по отношению к республике неприменим, что крайне не устраивает западные государства.