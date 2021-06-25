Москва предупредила о жесткой реакции в будущей

В следующий раз при ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, российские военные будут бить по цели, а не по курсу движения. С соответствующим заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины". Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели", – заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Аналогичное предупреждение озвучил и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить",

– заявил он.

Инцидент с британским военным кораблем произошел 23 июня. Эсминец Defender зашел в территориальные воды России на три километра вглубь. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Как сообщила газета Telegraph, распоряжение о проходе эсминца отдал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Маршрут Defender изначально предложил глава британского Минобороны Бен Уоллес, но глава МИДа Доминик Рааб выступил против и предупредил о негативных последствиях. В итоге этот вопрос перешел к премьер-министру, пишет газета.