Ударим по цели: Россия высказалась об инциденте с британским ясминцем

Ударим по цели: Россия высказалась об инциденте с британским ясминцем
Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Москва предупредила о жесткой реакции в будущей

В следующий раз при ситуации, аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, российские военные будут бить по цели, а не по курсу движения. С соответствующим заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины". Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели", – заявил Гаврилов, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Аналогичное предупреждение озвучил и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить", 

– заявил он.

Инцидент с британским военным кораблем произошел 23 июня. Эсминец Defender зашел в территориальные воды России на три километра вглубь. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Как сообщила газета Telegraph, распоряжение о проходе эсминца отдал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Маршрут Defender изначально предложил глава британского Минобороны Бен Уоллес, но глава МИДа Доминик Рааб выступил против и предупредил о негативных последствиях. В итоге этот вопрос перешел к премьер-министру, пишет газета. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ангелина СОРОКИНА

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Гость261529
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Гость265188
Ну с СКР шмальнут разок по этому "тайпу-45" и нету "тайпа-45". Опять же "Бастионы" никто не отменял, так что ты, диванный хенерал, и дальше в своих фантазиях рисуй силу и мощь британского флота, в реале же, любого, кто хотябы намекнет на выстрел в сторону РФ, завалят (затопят) в течении 2-3 минут.
Цирконы и Кинжалы по сути обнулили смысл высокотехнологичных кораблей действующих вдали от своих берегов.
Гость265188
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Гость267974
только очень сильно одаренные читают ТТХ в открытом доступе и думают наша армия всех сильней от Курил до британский морей и наши ракеты самые ракетистые ракеты в мире. В реале с Defendera ракета вполне может прилететь прямо в генштаб, почему, вобщем то и произашла такая паника. Этот корабль дружненько берет под свой контроль не только Крым, но и Московскую область.
Ну с СКР шмальнут разок по этому "тайпу-45" и нету "тайпа-45". Опять же "Бастионы" никто не отменял, так что ты, диванный хенерал, и дальше в своих фантазиях рисуй силу и мощь британского флота, в реале же, любого, кто хотябы намекнет на выстрел в сторону РФ, завалят (затопят) в течении 2-3 минут.
Гость265034
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СТРЕЛЯТЬ НАДО А ПОТОМ РАЗГОВАРИВАТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ КТО ВИНОВАТ ----- ОНИ ЭТИ ПИНДОСЫ И ШАВКИ ИХ ТОЛЬКО СИЛУ УВАЖАЮТ
Гость261529
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Гость264381
Черен совсем. Есть военные журналы. Эсминцы Type 45-слезы и зависть российских военных моряков. На вооружении их шесть штук. В России старье "Сарыч". Проектировать начали в 1969! году. На вооружении 4, сделаны в 1988, 1989, 1992, 1993 годах, на ходу 2. Хочешь быть умным, так читай и будь им.
Ныне важно вооружение. Катер с калибром сильнее чем эсминец с гарпуном
Гость261529
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Гость267974
Вот именно, что самопровозглашенная граница, ни кто ее и знать не знает и видать не видывал. Но самое дикое какие то корабли нападают на суда в международных водах, самолеты бомбить начинают! Жуть! Интересно когда(а судя по всему скоро) КНР проведет свою границу западнее Сахалина, ее будут соблюдать? Думаю, что побегут с разбитой мордой к ЕС и США. АААА!!!! спасите!!!! АААА!!!! нас захватили!!! АААА!!! включите лендлиз!!! АААА!!! желтые нас оккупировали.
США в Афгане и Ираке обосрались. Какая от них помощь может быть другим, когда они для себя ни на что не способны.
Гость264381
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Гость268627
Ты дурень. Посмотрел бы ТТХ, прежде чем откровенную хню писать. Это корыто имеет Гарпуны, которые летят на 120 км и могут потопить разве что хохлятский катер. Если считать новым 2009 года постройки....... Короче корыто, которое через 3 минуты пойдет ко дну.
Черен совсем. Есть военные журналы. Эсминцы Type 45-слезы и зависть российских военных моряков. На вооружении их шесть штук. В России старье "Сарыч". Проектировать начали в 1969! году. На вооружении 4, сделаны в 1988, 1989, 1992, 1993 годах, на ходу 2. Хочешь быть умным, так читай и будь им.
Гость265221
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Гость267974
Вот именно, что самопровозглашенная граница, ни кто ее и знать не знает и видать не видывал. Но самое дикое какие то корабли нападают на суда в международных водах, самолеты бомбить начинают! Жуть! Интересно когда(а судя по всему скоро) КНР проведет свою границу западнее Сахалина, ее будут соблюдать? Думаю, что побегут с разбитой мордой к ЕС и США. АААА!!!! спасите!!!! АААА!!!! нас захватили!!! АААА!!! включите лендлиз!!! АААА!!! желтые нас оккупировали.
Фантаст недоделанный. Не говори того о чём даже поверхностно представления не имеешь.
Гость266824
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Гость267974
Вот именно, что самопровозглашенная граница, ни кто ее и знать не знает и видать не видывал. Но самое дикое какие то корабли нападают на суда в международных водах, самолеты бомбить начинают! Жуть! Интересно когда(а судя по всему скоро) КНР проведет свою границу западнее Сахалина, ее будут соблюдать? Думаю, что побегут с разбитой мордой к ЕС и США. АААА!!!! спасите!!!! АААА!!!! нас захватили!!! АААА!!! включите лендлиз!!! АААА!!! желтые нас оккупировали.
Это ты про япошек, чубатое чмо в обосранных шароварах?
Гость267974
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Гость268627
Ты дурень. Посмотрел бы ТТХ, прежде чем откровенную хню писать. Это корыто имеет Гарпуны, которые летят на 120 км и могут потопить разве что хохлятский катер. Если считать новым 2009 года постройки....... Короче корыто, которое через 3 минуты пойдет ко дну.
только очень сильно одаренные читают ТТХ в открытом доступе и думают наша армия всех сильней от Курил до британский морей и наши ракеты самые ракетистые ракеты в мире. В реале с Defendera ракета вполне может прилететь прямо в генштаб, почему, вобщем то и произашла такая паника. Этот корабль дружненько берет под свой контроль не только Крым, но и Московскую область.
Гость266824
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Гость267974
Defender корабль новый и если его атакуют, думаю его сил достаточно утопить весь ЧФ России и заодно достанет до Москвы, до самой госдуры, где сидит исключительно много обмороженых по самые яйца идиотов, Сирожы Рябкова
Утопи себя в г Авне, пеDрила селюковская, подстилка пиндосовская и в шаровары н Асри!
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