Макрон и Меркель теряют авторитет: отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили

Макрон и Меркель теряют авторитет: отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы

Германия и Франция постепенно теряют свой политический вес среди стран Евросоюза. На замену им выходят элиты других европейских государств, которые отстаивают американские интересы. Такое заявление сделал дипломат, эксперт по новейшей политике Франции Юрий Рубинский.

Как отмечает источник, лидеры европейских стран не приняли предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые намеревались пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу глав стран-членов ЕС. На мероприятии ожидается обсуждение инициатив европейских лидеров по взаимодействию с Российской Федерацией.

Рубинский полагает, что отказ европейских лидеров кроется во внутренней политической нестабильности Франции и Германии. Не последнюю роль играет то, что Меркель скоро отправится в отставку, а партия Макрона показывает не самые лучшие результаты по опросам.

По мнению дипломата, после встречи Байдена с коллегами по НАТО в Европе Штатам удалось достичь солидарности внутри альянса. Польша, а также Финляндия с Эстонией сохраняют свои проамериканские позиции. Совокупность этих факторов также ослабляет внутренний европейский авторитет Германии и Франции, передает "Общественная служба новостей".

"Что и влияет отрицательно на попытки выступать полномочными представителями Евросоюза по решениям, которые касаются США, России и Китая", – подытожил спикер.

Напомним, на проведение саммита с президентом России негативно отреагировали прибалтийские государства. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что такая идея является "исторической близорукостью", премьер Нидерландов Марк Рютте же сообщил, что не против проведения встречи, однако лично не готов видеть российского лидера из-за катастрофы с малайзийским "Боингом".

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость267012
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игорь
мир вообще то един
и пора людям жить без государств виз и министерств частных
вот о чем думать надо уже людям
а пока лишь думают о указаниях как кому жить и пенсии отбирать от нечего делать
курить траву, запивая ее стекломоем, пора прекращать
Гость265034
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ДА НА ХРЕ Н ОНИ НУЖНЫ ЭТИ СТРАНЫ ШАВКИ ПИНДОСОВ - США ГЕЙ ЕВРОПУ ЗАЧ МО РИЛА --- РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ВОТ СИЛА
игорь
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мир вообще то един
и пора людям жить без государств виз и министерств частных
вот о чем думать надо уже людям
а пока лишь думают о указаниях как кому жить и пенсии отбирать от нечего делать
Гость265067
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Россия -Русь
А Проебалты типа авторитетные в Европе..И какой то клеветник Рютте просто песец какой авторитетный.
это не имеет значения. Чем слабее Германия и Франция тем слабее ЕС. На радость США, Китаю да и РФ. В евробардаке проще бабло стричь. Вперёд дорогой свидомых!
Гость268646
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Американский пахан назначил.
Россия -Русь
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А Проебалты типа авторитетные в Европе..И какой то клеветник Рютте просто песец какой авторитетный.
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