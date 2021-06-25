Предсказуемость и профессионализм в политике лучше, чем сюрпризы дилетантов

Бывший советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер на посту постпреда Вашингтона в ОБСЕ будет проводить антироссийскую повестку. Однако его назначение может оказаться позитивным для Москвы, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Карпентер давно изучает Россию: он занимался связанными с нею вопросами, работая в Пентагоне, затем при администрации президента США. Он был в числе тех, кто критиковал Дональда Трампа за лояльное отношение к Москве, и являлся автором манифеста "Как противостоять Кремлю". Поэтому его позиция, с одной стороны, совершенно предсказуема – он будет активно лоббировать антироссийскую повестку в ОБСЕ, уверен политолог.

С другой стороны, Карпентер настолько хорошо знает Россию, что не будет обращать внимания на разные выдумки, которыми пугают общественность многочисленные западные русофобы. Это дает основание полагать, что его решения по России будут грамотными и взвешенными.

"Чем более у него рациональное отношение к РФ, тем лучше для нас",

– пояснил Марков в комментарии "ПолитРоссии".

Ранее стало известно, что Байден предложил отправить в Европу в качестве постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера. Кандидатуру еще должны одобрить в парламенте. По некоторым данным, именно Карпентер курировал заговор против президента Белоруссии Александра Лукашенко. На днях в России подтвердили, что организаторами попытки покушения на лидера соседней республики были граждане США.