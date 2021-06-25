"Сдали пароли и явки": Протасевича и Сапеги выпустили из СИЗО после потери интереса Запада

"Сдали пароли и явки": Протасевича и Сапеги выпустили из СИЗО после потери интереса Запада
Фото: facebook.com pr0tez/ www.globallookpress.com
Лояльное отношение правоохранителей к активистам объяснили

Белорусского журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу не было смысла и дальше держать в СИЗО: все, что знали, они рассказали, для Запада тоже интереса больше не представляют. Поэтому их и отпустили под домашний арест, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

После того, как стало известно, что Сапега и Протасевич находятся не в камерах, а на съемных квартирах, некоторые комментаторы в соцсетях начали писать, что это президент Белоруссии Александр Лукашенко спасовал перед западными санкциями. По мнению Манукяна, это совсем не так. 

"Лукашенко (был) и остается лидером Белоруссии. Он не утратил поддержки силовиков и доказал своему народу, что у него еще есть порох в пороховницах",

– указал эксперт. На этом фоне новоявленным "революционерам" – грош цена. Впрочем, по мнению Манукяна, Протасевич и Сапега не собирались всерьез заниматься политикой. Они сыграли роль, отведенную им Западом, и стали ему неинтересны. При этом над ними нависла реальная угроза надолго лишиться свободы.

"Факт, что Протасевич и Сапега уже под домашним арестом, меня нисколько не удивляет. Роман уже, как говорится, "сдал все явки и пароли", его невеста, (…), скорее всего, тоже",

– приводит РИА ФАН мнение Манукяна.

Протасевич и Сапега были арестованы после принудительной посадки ирландского самолета в Минске. После этого инцидента страны ЕС закрыли свое небо для гражданской авиации Белоруссии и ввели санкции против граждан и компаний республики.

Эти меры могут серьезно сказаться на экономике Белоруссии, сознают в Минске. Чтобы избежать "проседания", глава государства готов пойти на жесткие меры вплоть до введения военного положения. Москва, со своей стороны, также гарантировала поддержку и помощь. А для укрепления обороноспособности Белоруссии РФ готова согласовать размещение на территории республики систем ПВО С-400 и ракетных комплексов "Панцирь-С1".

Ранее бывший главред телеграм-канала "Некста" признал, что сотрудничает со следствием, а отец Софьи Сапеги заявил, что дочь – никакая не политическая активистка, ее просто сбил с пути любовник.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость264525
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Гость266343
Путин всё оплатит!
посмотрим как проживет, я тоже местный,пока оснований для экономического оптимизма нет
Гость265360
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Лука живца забросил, посмотрим кто клюнет еще на этоу меченую рыбку, молодец грамотно поступает.
Гость265188
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Гость266343
Путин всё оплатит!
Мечты ... мечты. Помочь это не значит "оплатить"
Гость266101
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Шаман
Протасевичу может и грош цена, но запад продал его картошенке за 3 млрд долларов и разорение Белавиа.
Это не считая веселых санкций по нефтянке и калию. Забавно, что своими действиями силовики сами себе создали проблему зарплаты в будущем. Денежки то где будете брать? Осенью девальвация, потом сокращения...
Авиа диспетчеры тоже молодцы, стрельнули себе в ногу. Теперь небо настолько чистое, что можно вас сокращать в 10 раз.
Не дрищи!! Моя Родина без этих денег проживет!!!
Гость266343
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Шаман
Протасевичу может и грош цена, но запад продал его картошенке за 3 млрд долларов и разорение Белавиа.
Это не считая веселых санкций по нефтянке и калию. Забавно, что своими действиями силовики сами себе создали проблему зарплаты в будущем. Денежки то где будете брать? Осенью девальвация, потом сокращения...
Авиа диспетчеры тоже молодцы, стрельнули себе в ногу. Теперь небо настолько чистое, что можно вас сокращать в 10 раз.
Путин всё оплатит!
Шаман
Пожаловаться Ответить
Протасевичу может и грош цена, но запад продал его картошенке за 3 млрд долларов и разорение Белавиа.
Это не считая веселых санкций по нефтянке и калию. Забавно, что своими действиями силовики сами себе создали проблему зарплаты в будущем. Денежки то где будете брать? Осенью девальвация, потом сокращения...
Авиа диспетчеры тоже молодцы, стрельнули себе в ногу. Теперь небо настолько чистое, что можно вас сокращать в 10 раз.
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