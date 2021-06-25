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Белорусского журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софью Сапегу не было смысла и дальше держать в СИЗО: все, что знали, они рассказали, для Запада тоже интереса больше не представляют. Поэтому их и отпустили под домашний арест, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
После того, как стало известно, что Сапега и Протасевич находятся не в камерах, а на съемных квартирах, некоторые комментаторы в соцсетях начали писать, что это президент Белоруссии Александр Лукашенко спасовал перед западными санкциями. По мнению Манукяна, это совсем не так.
"Лукашенко (был) и остается лидером Белоруссии. Он не утратил поддержки силовиков и доказал своему народу, что у него еще есть порох в пороховницах",
– указал эксперт. На этом фоне новоявленным "революционерам" – грош цена. Впрочем, по мнению Манукяна, Протасевич и Сапега не собирались всерьез заниматься политикой. Они сыграли роль, отведенную им Западом, и стали ему неинтересны. При этом над ними нависла реальная угроза надолго лишиться свободы.
"Факт, что Протасевич и Сапега уже под домашним арестом, меня нисколько не удивляет. Роман уже, как говорится, "сдал все явки и пароли", его невеста, (…), скорее всего, тоже",
– приводит РИА ФАН мнение Манукяна.
Протасевич и Сапега были арестованы после принудительной посадки ирландского самолета в Минске. После этого инцидента страны ЕС закрыли свое небо для гражданской авиации Белоруссии и ввели санкции против граждан и компаний республики.
Эти меры могут серьезно сказаться на экономике Белоруссии, сознают в Минске. Чтобы избежать "проседания", глава государства готов пойти на жесткие меры вплоть до введения военного положения. Москва, со своей стороны, также гарантировала поддержку и помощь. А для укрепления обороноспособности Белоруссии РФ готова согласовать размещение на территории республики систем ПВО С-400 и ракетных комплексов "Панцирь-С1".
Ранее бывший главред телеграм-канала "Некста" признал, что сотрудничает со следствием, а отец Софьи Сапеги заявил, что дочь – никакая не политическая активистка, ее просто сбил с пути любовник.
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Это не считая веселых санкций по нефтянке и калию. Забавно, что своими действиями силовики сами себе создали проблему зарплаты в будущем. Денежки то где будете брать? Осенью девальвация, потом сокращения...
Авиа диспетчеры тоже молодцы, стрельнули себе в ногу. Теперь небо настолько чистое, что можно вас сокращать в 10 раз.