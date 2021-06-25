Канада заявила о полной ответственности Ирана за сбитый украинский "Боинг"

Канада заявила о полной ответственности Ирана за сбитый украинский "Боинг"
Фото: Pavlo_bagmut/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
МИД Незалежной положительно воспринял заявление коллег

Канада представила собственный отчет по крушению украинского "Боинга" в Иране, которое произошло 8 января 2020 года. Местные эксперты считают, что Тегеран не смог обеспечить безопасность своего неба, а оператор противоракетной установки сознательно допустил грубые нарушения, которые не были предотвращены командованием вооруженных сил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, выступая с главой МИД Марком Гарно и главой Минтранса Омаром Альгабра, что Иран несет полную ответственность за крушение рейса PS752, в результате которого погибло 176 человек. 

В докладе, который глава правительства осветил в ходе выступления с коллегами, иранские власти обвиняются в безрассудстве и некомпетентности, а также пренебрежении к человеческим жизням. По словам Трюдо, представленная Тегераном версия событий поверхностна и вводит людей в заблуждение.

Отчет подготовила группа, сформированная правительством Канады еще в октябре прошлого года. В документе говорится о том, что Тегеран привел системы ПРО в состояние повышенной боеготовности, однако не принял защитные меры в виде закрытия воздушного пространства над столицей и уведомления авиаперевозчиков.

"Иран не смог устранить многие недостатки, выявленные Следственной группой. Иран должен также отчитаться за сокрытие информации, в том числе за снос места крушения бульдозером до прибытия следователей. Иран обязан этими ответами родственникам жертв и всему миру, потому что без них ни одна страна, авиакомпания или пассажир не могут быть уверены в безопасности воздушного пространства Ирана", – заявил Трюдо.

Министр также заявил, что Оттава намерена добиваться возмещения ущерба за авиакатастрофу от Ирана.

В украинском МИД поприветствовали заявления канадского правительства, объявив о том, что Иран несет полную ответственность за крушение "Боинга" и повинен в смертях всех 176 жертв. Ведомство также потребовало привлечения государства к ответственности и материальной компенсации.

Источник: сайт правительства Канады
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Александр Кото
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Также, как и Украина отвечает за сбитый в её небе над зоной военных действий малоазийский Боинг МН17!
Гость267675
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Прямая аналогия уничтоженному в воздушном пространстве Украины MH17!
"...однако не принял защитные меры в виде закрытия воздушного пространства над столицей и уведомления авиаперевозчиков."
Ирина
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Отлично! Если украина заявляет о полной ответственности Ирана и необходимости привлечения к ответственности и мат.компенсации, то вероятно завтра украина признает, что несет полную ответственность за сбитый борт из Израиля и арестует кучму и начнет платить родственникам жертв, а также тоже самое сделает по MH-17. Ждемс!
Семеныч
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Канада...украинский самолет в Иране....недопонял, какое место отведено Канаде? Может была канадская ракетная установка?
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