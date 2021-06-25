МИД Незалежной положительно воспринял заявление коллег

Канада представила собственный отчет по крушению украинского "Боинга" в Иране, которое произошло 8 января 2020 года. Местные эксперты считают, что Тегеран не смог обеспечить безопасность своего неба, а оператор противоракетной установки сознательно допустил грубые нарушения, которые не были предотвращены командованием вооруженных сил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, выступая с главой МИД Марком Гарно и главой Минтранса Омаром Альгабра, что Иран несет полную ответственность за крушение рейса PS752, в результате которого погибло 176 человек.

В докладе, который глава правительства осветил в ходе выступления с коллегами, иранские власти обвиняются в безрассудстве и некомпетентности, а также пренебрежении к человеческим жизням. По словам Трюдо, представленная Тегераном версия событий поверхностна и вводит людей в заблуждение.

Отчет подготовила группа, сформированная правительством Канады еще в октябре прошлого года. В документе говорится о том, что Тегеран привел системы ПРО в состояние повышенной боеготовности, однако не принял защитные меры в виде закрытия воздушного пространства над столицей и уведомления авиаперевозчиков.

"Иран не смог устранить многие недостатки, выявленные Следственной группой. Иран должен также отчитаться за сокрытие информации, в том числе за снос места крушения бульдозером до прибытия следователей. Иран обязан этими ответами родственникам жертв и всему миру, потому что без них ни одна страна, авиакомпания или пассажир не могут быть уверены в безопасности воздушного пространства Ирана", – заявил Трюдо.

Министр также заявил, что Оттава намерена добиваться возмещения ущерба за авиакатастрофу от Ирана.

В украинском МИД поприветствовали заявления канадского правительства, объявив о том, что Иран несет полную ответственность за крушение "Боинга" и повинен в смертях всех 176 жертв. Ведомство также потребовало привлечения государства к ответственности и материальной компенсации.