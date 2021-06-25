Россия может столкнуться с новой провокацией в Черном море

У РФ и коллективного Запада давно сложились непростые отношения

Отношения России и США после саммита в Женеве не стали лучше. Об этом свидетельствует обвинение Пентагона в дезинформации по ситуации с британским эсминцем Defender около Крыма в Черном море. Такого мнения придерживается политолог Наталия Елисеева.

Эксперт отметила, что у стран разные точки зрения к дальнейшему развитию отношений и своих мест на геополитической арене. Елисеева добавила, что по некоторым вопросам договориться не получится, поэтому возможны провокации, пишет телеканал "360". 

Политолог обратила внимание на то, что Запад утверждает, что России все показалось, и никакого нарушения границ не было. А информация в западных СМИ о том, что корабль действительно зашел в территориальные воды РФ, говорят о разобщенности властей и журналистов в других странах. Она добавила, что история может повториться, так как у России и ЕС с США такой тип взаимоотношений. 

Полина ИВАНОВА

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