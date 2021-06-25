Министр заявил, что намерен переговорить с послами Франции и Германии по этому вопросу

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отказ европейского саммита поддерживать предложение Германии и Франции по конференции ЕС с Владимиром Путиным является победой. Министр также уточнил, что намерен пообщаться в ближайшее время с представителями французской и немецкой дипломатии для выяснения намерений Берлина и Парижа.

Напомним, ранее сообщалось о желании Макрона и Меркель провести саммит Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле позднее уточнили, что инициатива поступила от Берлина, а Франция поддержала предложение. МИД Украины заявлял, что такое решение окажется "опасным отклонением" от санкционной политики ЕС против России.

Министр иностранных дел Украины позднее заявил, что отказ евросаммита от предложения лидеров Германии и Франции можно смело считать "победой".

"Мы отбили это неприятное нападение, мы будем детально разбираться в этой инициативе, как себя поведут Берлин с Парижем", – заявил глава украинского МИД.

Кулеба отметил, что не испытывает удовольствия от дискуссий с коллегами на щепетильные темы, однако ситуация, при которой "близкие страны грубо нарушают твои национальные интересы" требует откровенного обсуждения, о чем заявил в ходе своего видеообращения в социальной сети "Фейсбук".

По мнению дипломата Юрия Рубинского, причиной коллективного отказа среди стран Европейского союза стало падение политического веса Германии и Франции среди их коллег по ЕС. Эксперт также полагает, что далеко не последнюю роль сыграл визит президента США Джо Байдена в Европу, итогом которого стало достижение внутренней солидарности среди НАТО.