В Кремле указали на то, что эти регионы итак отторгнуты украинской властью

Глава Незалежной Владимир Зеленский заявил о том, что в его стране может пройти референдум о прекращении всех связей и отношений с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова удивили слова лидера украинцев.

Представитель Кремля указал на то, что все связи с этими регионами у Киева итак давно нет никаких связей. Как сказал Песков, ему непросто комментировать такие слова Зеленского.

Он добавил, что если речь идет о урегулировании всех процессов в юридическом плане, то это вызывает лишь сожаление. Однако если у Зеленского есть какие-то другие мысли, то, вероятно, позже он прояснит свои слова, уточняет RT.

Песков также добавил, что в "нормандском формате" нечего пересматривать. А вопрос Крыма обсуждаться в принципе не может.

Также представителя Кремля удивили санкции Украины в отношении российских граждан. Рестрикции Киева, по его словам, вызывают вопросы на фоне разговоров о том, что администрации двух лидеров ведут переговоры о возможной встречи Зеленского и Путина. Песков иронично отметил, что если Незалежная пытается обрубить все хвосты и не допустить встречи глав государств, то ограничительные меры понять можно.

Песков подчеркнул, что остается много непонятных моментов. Например, Незалежная не хочет терять транзит российского голубого топлива. Однако Киев добавляет Алексея Миллера в черный список санкций. Пресс-секретарь президента поразился тому, кто в таком случае будет, по мнению украинцев, подписывать договоры.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вопрос об разрыве связей с Донбассом должен решить народ.