Песков затруднился прокомментировать слова Зеленского о Донбассе

Песков затруднился прокомментировать слова Зеленского о Донбассе
Фото: www.president.gov.ua
В Кремле указали на то, что эти регионы итак отторгнуты украинской властью

Глава Незалежной Владимир Зеленский заявил о том, что в его стране может пройти референдум о прекращении всех связей и отношений с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР. Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова удивили слова лидера украинцев. 

Представитель Кремля указал на то, что все связи с этими регионами у Киева итак давно нет никаких связей. Как сказал Песков, ему непросто комментировать такие слова Зеленского. 

Он добавил, что если речь идет о урегулировании всех процессов в юридическом плане, то это вызывает лишь сожаление. Однако если у Зеленского есть какие-то другие мысли, то, вероятно, позже он прояснит свои слова, уточняет RT.

Песков также добавил, что в "нормандском формате" нечего пересматривать. А вопрос Крыма обсуждаться в принципе не может. 

Также представителя Кремля удивили санкции Украины в отношении российских граждан. Рестрикции Киева, по его словам, вызывают вопросы на фоне разговоров о том, что администрации двух лидеров ведут переговоры о возможной встречи Зеленского и Путина. Песков иронично отметил, что если Незалежная пытается обрубить все хвосты и не допустить встречи глав государств, то ограничительные меры понять можно. 

Песков подчеркнул, что остается много непонятных моментов. Например, Незалежная не хочет терять транзит российского голубого топлива. Однако Киев добавляет Алексея Миллера в черный список санкций. Пресс-секретарь президента поразился тому, кто в таком случае будет, по мнению украинцев, подписывать договоры.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вопрос об разрыве связей с Донбассом должен решить народ. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость267675
Пожаловаться Ответить
- как минимум нетрадиционный пианист!
Гость265034
Пожаловаться Ответить
О КАКОЙ ВСТРЕЧЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИДТИ РЕЧЬ С ЭТИМ ЧМОШНЫМ КЛОУНОМ - КОТОРЫЙ ЗА СВОИ СЛОВА И ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ --- ОН КУКЛА ПИНДОСОВ - КРИВЛЯЕТСЯ ПЕРЕД КАМЕРАМИ КАК МАКАКА И ЧУШЬ НЕСЁТ ---ОН НИКТО И НИЧТО - ЛОШАРА
1
новости партнеров
По теме

Макрон и Меркель теряют авторитет: отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили

Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы

"Сдали пароли и явки": Протасевича и Сапеги выпустили из СИЗО после потери интереса Запада

Лояльное отношение правоохранителей к активистам объяснили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей