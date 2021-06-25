Батька согласился с доводами Киева

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского раскрыли новые подробности о нашумевшем деле с "33 богатырями", которых в СМИ после соответствующего заявления Минска стали называть бойцами российской частной военной компании Вагнера.



Выяснилось, что белорусский президент Александр Лукашенко дал киевским властям обещание выдать всех на Украину. Такую информацию обнародовал советник главы офиса главнокомандующего Незалежной Михаил Подоляк.

По словам высокопоставленного украинца, Владимир Зеленский побеседовал с Батькой спустя несколько дней после того, людей схватили в Белоруссии. Тогда же верховодец украинцев объявил, что Киев требует их экстрадировать.

Лукашенко решил продемонстрировать свою лояльность киевскому режиму и пообещал передать россиян Украине. Впрочем, как показало дальнейшее развитие событий, в конце концов, Батька пошел по другому пути.

Россиян украинцам не отдали, что сильно опечалило Зеленского и его приближенных. После этого президент Незалежной перестал контактировать с Лукашенко, пишет "BBC News Україна".

Напомним, прошлым летом на белорусской территории задержали 33 "вагнеровца". Тогда их обвинили в организации массовых протестов. Некоторые из задержанных оказались украинскими гражданами, которые воевали на стороне ополчения в Донбассе. Зеленский сразу затребовал выдать этих людей Украине. Однако все задержанные благополучно вернулись в Россию.

К слову, сейчас ситуация в Белоруссии далека от стабильной. Недавно Лукашенко допустил введение военного положения. Минск активно готовится к усилению западных санкций.