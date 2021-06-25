Польша обвинила США в предательстве из-за "Северного потока - 2"

Польша обвинила США в предательстве из-за "Северного потока - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Варшава весьма обижена на действия Вашингтона

В Польше наконец-то трезво взглянули на ситуацию, которая развернулась вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2".  Все действия Варшавы против нашего трубопровода провалились. Такого мнения придерживается местный журналист Витольд Модзелевский.

Опытный эксперт указал, что громкие выкрики со стороны поляков о необходимости костьми лечь, но не позволить России достроить газопровод, на самом деле преследовали одну единственную цель. Она заключалась в том, чтобы угодить вашингтонской администрации.

Ради таких высоких целей Польша несколько лет вела непримиримую информационную борьбу с газовой магистралью. Других реальных и объективных причин для такого поведения не было. Однако желанное вознаграждение полякам получить не удалось. Вашингтон, сам отказался от антироссийских санкций, чем предал Варшаву, негодует журналист. 

В итоге, вышло так, что все выпады против России со стороны Польши оказались бессмысленными. Модзелевский напомнил, что на самом деле трубопровод принесет огромную выгоду для польского государства и других европейских стран. В статье для издания Myśl Polska эксперт отметил, что покупка нашего газа без лишних посредников очень привлекательна для европейцев с экономической точки зрения.

Тем временем, в украинском "Нафтогазе" нашли способ помешать запуску нашего трубопровода. Незалежные, несмотря ни на что, продолжают надеяться на помощь США.

Источник: Myśl Polska ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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