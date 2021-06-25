Одни гадости и провокации: Сатановский оценил скандал с британским эсминцем

Одни гадости и провокации: Сатановский оценил скандал с британским эсминцем
Фото: www.pixabay.com
Эксперт не удивлен такому поступку Лондона

Ситуация с вторгнувшимся в российские территориальные воды британским эсминцем получила широкий резонанс. Впрочем, по мнению известного политолога Евгения Сатановского, Лондон действует в своей традиционной логике.

Эксперт отметил, что британские власти пребывают в уверенности, что Королевский флот на то и королевский, чтобы ходить там, где захочется. Так что провокативные действия Лондона ограничиваются исключительно их собственными взглядами на международные порядки.

Сатановский напомнил: недавно британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что их эсминец не совершил ничего предосудительного, так как якобы двигался не в российских водах. В Лондон подчеркнули, что не признают легитимность проведенного на Крымском полуострове референдума о возвращении в состав РФ.

При этом такая позиция на международной арене может привести к весьма серьезным последствиям. Развязывая себе руки подобного рода "непризнаниями", Лондон фактически может вторгаться на любые территории. Например, объявить, что Курилы и Заполярье тоже не принадлежат России, и направить туда свои корабли.  Так что от Великобритании следует ждать "исключительно только гадости и провокации", отметил в своем телеграм-канале Евгений Сатановский.

К слову, недавно в России объявили, что если бывшая "царица морей" еще хоть раз предпримет нечто подобное, то "бомбометание произойдет не по курсу движения, а по цели".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость265116
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царица и так знатно об сь, еще раз вряд ли захочется.
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