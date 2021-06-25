Намеренно тянет время: Лукашенко хочет даром получить С-400

Намеренно тянет время: Лукашенко хочет даром получить С-400
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вооружение необходимо Минску, но платить Батьке не хочется

Резкое обострение ситуации в Белоруссии, которое в последние месяцы только наращивается, заставило местные власти задуматься о безопасности государства. Одним из наилучших решений было бы приобретение мощных российских ракетных систем С-400 и пушечных комплексов "Панцирь-С1". В Минске подумывают об этом, однако не хотят раскошеливаться.

Соответствующие переговоры уже долгие месяцы ведутся между белорусским руководством и Россией. Недавно специальный представитель российской службы по военному сотрудничеству Андрей Бойцов подчеркнул, что как только Минск изъявят желание, Москва приступит к реализации заказа на данное вооружение.

Однако в Белоруссии не торопятся. Все дело в том, что за передовое, мощное вооружение нужно выложить немало денег. Чего белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко делать вовсе не хочет. Батька привык, что Россия зачастую безвозмездно помогает возглавляемой им стране, и сейчас надеется, что супервооружение удастся получить по дешевке или вовсе бесплатно, пришли к выводу журналисты. 

Как отмечает издание "Свободная пресса", масштабную закупку Белоруссией российского вооружения можно было бы назвать "сделкой века", если бы Минск был готов платить по счетам. Чем закончится данная история, пока неизвестно. Понятно только одно: белорусские власти продолжают тянуть резину для того, чтобы получить максимально выгодные для себя условия.

Источник: "Свободная пресса" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Вячеслав Москва
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Скорее всего, Лукашенко хочет создать ситуацию, при которой как будто бы ему все угрожают, чтобы набрать у России оружия и уже самому размахивать кулаками. А дальше по принципу – Кири-ку-ку. Царствуй лёжа на боку.
Гость268848
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Зачем России содержать этого неблагодарного Лукашенко, вооружать его таким дорогим оружием без всяких гарантий ни с его стороны, ни со стороны оппозиции. Вместо того, чтобы поддержать народ, Путин поддерживает Лукашенко, которому недолго осталось
Гость268194
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С-400, Панцири. Зачем они Белоруссии. Или специально загоняют в долговую яму.
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