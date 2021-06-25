Вооружение необходимо Минску, но платить Батьке не хочется

Резкое обострение ситуации в Белоруссии, которое в последние месяцы только наращивается, заставило местные власти задуматься о безопасности государства. Одним из наилучших решений было бы приобретение мощных российских ракетных систем С-400 и пушечных комплексов "Панцирь-С1". В Минске подумывают об этом, однако не хотят раскошеливаться.



Соответствующие переговоры уже долгие месяцы ведутся между белорусским руководством и Россией. Недавно специальный представитель российской службы по военному сотрудничеству Андрей Бойцов подчеркнул, что как только Минск изъявят желание, Москва приступит к реализации заказа на данное вооружение.

Однако в Белоруссии не торопятся. Все дело в том, что за передовое, мощное вооружение нужно выложить немало денег. Чего белорусский главнокомандующий Александр Лукашенко делать вовсе не хочет. Батька привык, что Россия зачастую безвозмездно помогает возглавляемой им стране, и сейчас надеется, что супервооружение удастся получить по дешевке или вовсе бесплатно, пришли к выводу журналисты.

Как отмечает издание "Свободная пресса", масштабную закупку Белоруссией российского вооружения можно было бы назвать "сделкой века", если бы Минск был готов платить по счетам. Чем закончится данная история, пока неизвестно. Понятно только одно: белорусские власти продолжают тянуть резину для того, чтобы получить максимально выгодные для себя условия.