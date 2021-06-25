В Поднебесной отказались снабжать украинцев вакциной

Морализаторы из США решили уличить в жестокосердии Китай. Так, замгоссекретаря Америки Виктория Нуланд упрекнула Пекин в том, что он по политическим мотивам отказался отправлять в Незалежную партию препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.



Строго соблюдающие политику двойных стандартов американцы сделали вид, что их весьма поражает такое поведение других стран на международной арене. По всей видимости, оказывать давление на государства при помощи любых механизмов дозволено только Вашингтону. Дошло до того, что Нуланд назвала Киев "жертвой Китая".

Недовольство со стороны Виктории Нуланд вызвал инцидент между Украиной и Китаем. Незалежная в Совете ООН отдала свой голос за резолюцию по Синьцзяну. В этот китайский район хотят сунуть свой нос западные государства с тем, чтобы проверить, не подвергаются ли местные мусульмане дискриминации со стороны властей Китая.

В Пекине не стали молчать в ответ на такие недружественные действия киевских представителей. Там тут же приняли решение отказаться от отправки на Украину полумиллиона доз вакцины от COVID-19, пишет "Московский комсомолец".

Впрочем, так трактовка событий предложена только заместительницей американского госсекретаря. Официальный Пекин не заявлял о том, что решение по вакцинам каким-либо образом связано с действиями Киева в ООН.

К слову, недавно в прессе появилось предположение, что наша страна повернулась к Китаю из-за предательства и равнодушия западных государств.