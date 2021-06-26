Захватывающую историю поведали в Незалежной

Газовая тема является весьма животрепещущей для многих игроков международной арены. Сложные вопросы о контрактах и договоренностях по поставкам заставляют некоторых проявлять свой темперамент. Так, во время переговоров российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" в 2014-м году в Брюсселе еврокомиссар устроил целое представление.

В тот год посредником между Москвой и Киевом выступал еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. Судя по всему, дебаты были весьма эмоциональными. Дошло до того, что высокопоставленные европеец начал швыряться карандашами. Причем письменные принадлежности летели как в сторону российской делегации, так и в украинцев.

По крайней мере, такие воспоминания со встречи вынесла бывшая тогда заместительницей главы украинского МИД Елена Зеркаль. Высокопоставленная украинка отметила, что несмотря на странное поведение, Эттингер сыграл огромную роль в переговорах между Москвой и Киевом.

Зеркаль не стала особо осуждать еврокомиссара за летающие карандаши, зато похвасталась тем, что этот исторический момент был запечатлен на пленку, а фотографии остались в ее распоряжении. Впрочем, обнародовать любопытные кадры Зеркаль пока не спешит. Откровения украинки опубликовало издание LB.ua.

К слову, недавно на Украине случился настоящий праздник. Глава местного МИД Дмитрий Кулеба считает победой отказ Евросоюза от саммита с нашим президентом Владимиром Путиным.