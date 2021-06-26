Судно примет участие в учебных маневрах

Мощный американский эсминец USS Ross начал свое путешествие в Черноморский регион. Военный корабль поучаствует в боевых маневрах Sea Breeze, которые проводятся на ежегодной основе.



Вместе с американцами побряцать оружием в Черном море прибудут военные силы более 30 государств. Среди этих счастливчиков особенно выделяется Незалежная. Военные специалисты соседней страны также примут участие в крупномасштабных боевых учениях.

Радостными вестями об отправке многоцелевого быстроходного военного корабля американцев поближе к нашим границам поделилась пресс-служба посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Публикация размещена на официальной странице ведомства в "Твиттер".

"Глобальное партнерство ради мира!" – пафосно указали американские дипломаты.

Известно, что боевые маневры будут проходить в период с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе. Всего в мероприятии примут участие 5 тысяч военнослужащих и 32 боевых судна от 32 государств.

Тем временем, наша страна проводит боевые учения в Средиземном море. Недавно полковник в отставке Виктор Баранец раскрыл тайный смысл переброски истребителей МиГ-31К в Сирию.