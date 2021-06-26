Байден предпочел Путина Зеленскому: как отреагировали в Киеве – комментарий Кравчука

Байден предпочел Путина Зеленскому: как отреагировали в Киеве – комментарий Кравчука
жо Байден и Владимир Путин. Фото: Guo Chen/XinHua/www.globallookpress.com
Президент Украины стремился встретиться с американским коллегой раньше российского лидера, но не вышло

Украина не может быть в центре внимания, если сравнивать ее с США и Россией, считает первый глава Незалежной Леонид Кравчук.

Политик рассказал, как отреагировали на встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Киеве. По словам Кравчука, зла никто не держит. На Украине понимают, что переговоры были посвящены не только проблемам в их стране, но и глобальным вопросам, отметил Кравчук в разговоре с URA.RU.

Первый президент Украины сказал, что РФ и США – это большие государства, на которые возложена ответственность за проблемы во всем мире. Все осознают, что в центре внимания только Киев быть не может.

Ранее Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Байденом. Напомним, визит президента Украины в США, вероятно, состоится в конце июля. Кравчук заявил, что нынешнему главе страны следует проявить настойчивость во время переговоров с американским коллегой. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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