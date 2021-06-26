Президент Украины стремился встретиться с американским коллегой раньше российского лидера, но не вышло

Украина не может быть в центре внимания, если сравнивать ее с США и Россией, считает первый глава Незалежной Леонид Кравчук.



Политик рассказал, как отреагировали на встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Киеве. По словам Кравчука, зла никто не держит. На Украине понимают, что переговоры были посвящены не только проблемам в их стране, но и глобальным вопросам, отметил Кравчук в разговоре с URA.RU.

Первый президент Украины сказал, что РФ и США – это большие государства, на которые возложена ответственность за проблемы во всем мире. Все осознают, что в центре внимания только Киев быть не может.

Ранее Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Байденом. Напомним, визит президента Украины в США, вероятно, состоится в конце июля. Кравчук заявил, что нынешнему главе страны следует проявить настойчивость во время переговоров с американским коллегой.