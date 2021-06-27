Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин обрушился с негодованием на главу правительства Германии Ангелу Меркель. Недовольным бывший дипломат остался тем, что лидер немцев призвала устроить саммит ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Климкин напомнил европейцам, что в их же документах указано – переговоры лицом к лицу на высшем уровне с Москвой нежелательны. Однако Меркель и Эммануэль Макрон, президент Франции, могут видеться с Путиным сколько захотят, добавил экс-дипломат. Самые сложные моменты нужно обсуждать с глазу на глаз, как это произошло 16 июня в Женеве на встрече Путина с Джо Байденом, президентом США, считает Климкин.

Испугался же экс-министр того, что идея Меркель нацелена на то, чтобы попытаться улучшить взаимопонимание с РФ. По его словам, это пример того, как ЕС закрывает глаза на свои принципы и правила. Климкин считает это бедой для коллективной Европы – содружество начинает изворачиваться, как оно делает с Пекином, а теперь – и с Москвой. Климкин предупредил европейцев о том, что это им вредит и может плохо кончиться.

"Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется", – заявил он в эфире UkrLife.

Напомним, Меркель и Макрон хотят, чтобы ЕС пригласил на свой саммит Путина. Однако пока соглашения в этом вопросе между странами не достигнуто. Эксперты же объяснили провал инициативы политиков тем, что они теряют свой политический вес в Европе.