На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным

На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным
Павел Климкин. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Экс-министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин обрушился с негодованием на главу правительства Германии Ангелу Меркель. Недовольным бывший дипломат остался тем, что лидер немцев призвала устроить саммит ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Климкин напомнил европейцам, что в их же документах указано – переговоры лицом к лицу на высшем уровне с Москвой нежелательны. Однако Меркель и Эммануэль Макрон, президент Франции, могут видеться с Путиным сколько захотят, добавил экс-дипломат. Самые сложные моменты нужно обсуждать с глазу на глаз, как это произошло 16 июня в Женеве на встрече Путина с Джо Байденом, президентом США, считает Климкин.

Испугался же экс-министр того, что идея Меркель нацелена на то, чтобы попытаться улучшить взаимопонимание с РФ. По его словам, это пример того, как ЕС закрывает глаза на свои принципы и правила. Климкин считает это бедой для коллективной Европы – содружество начинает изворачиваться, как оно делает с Пекином, а теперь – и с Москвой. Климкин предупредил европейцев о том, что это им вредит и может плохо кончиться. 

"Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется", – заявил он в эфире UkrLife.

Напомним, Меркель и Макрон хотят, чтобы ЕС пригласил на свой саммит Путина. Однако пока соглашения в этом вопросе между странами не достигнуто. Эксперты же объяснили провал инициативы политиков тем, что они теряют свой политический вес в Европе. 

Источник: UkrLife ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость265052
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как же произошло что весь запад должен слаборазвитой африканской украине как он не прыгает перед ней вот вам это вот вам то оттудого один вопль мало а попробуй не дай эти ненормальные устроят провокацию которая приведёт к третьей мировой
ГостьСуровый
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Какелы традиционно сосут.
24 стран... это мелких прибалтийских недогосударств что ли? Франция с Германией могут продавить любое свое решение, на мосек оглядываться не будут. А если моськи будут дальше тявкать, я не удивлюсь что следом за brexit будут frerxit и gerexit )))
Я думал, что только Вовка Шилов шизофреник. Ошибся. У некоторых 24 страны это три мелких прибалтийских страны. За точность не ручаюсь, можно проверить. Но ВВП ЕС порядка 17 триллионов евро. Моськи и жалкие сморчки-основная масса комментаторов. Мелко гадят.
гость
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Разве они еще не поняли, что их дело слушаться и выполнять приказы, а не предупреждать и советовать. Как папики решат так и будет. Всем миром их тянут, дают на революцию, и опять полный парламент воров коррупционеров и недоумков, 8 лет минуло, люди все сидели вовне, так в нём сидят.
Какелы традиционно сосут.
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ГостьАА
Отстой, а не статья. По результатам встречи о саммите уже все известно. Макрон и Меркель предложили пригласить Путина. Поддержал Только Курц (Австрия). Из 27 стран ЕС 24 страны проголосовали против. Более того, принято еще два решения. 1. Поддержать Украину, в том числе в военной сфере. 2. Начать процесс разработки проекта санкций против России за ее вмешательство в дела соседних стран. Морочите головы подросткам, но и они читают серьезных людей на серьезных сайтах. Про потерю политического веса ЕС - это уже совсем для идиотов. Нельзя же так низко падать.
24 стран... это мелких прибалтийских недогосударств что ли? Франция с Германией могут продавить любое свое решение, на мосек оглядываться не будут. А если моськи будут дальше тявкать, я не удивлюсь что следом за brexit будут frerxit и gerexit )))
Гость264828
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Единственная выгода, больше даже гипотетическая, которую получает ЕС и пиндосы от конфликта с РФ, это так называемое сдерживание развития. Что не приведи Бог, РФ воспользуется своими преимуществами и весь их "цивилизованный" запад получит достойного конкурента. Они реально сейчас сами теряют колоссальные бабки от всех этих санкций, но продолжают их гнуть.
ГостьАА
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Отстой, а не статья. По результатам встречи о саммите уже все известно. Макрон и Меркель предложили пригласить Путина. Поддержал Только Курц (Австрия). Из 27 стран ЕС 24 страны проголосовали против. Более того, принято еще два решения. 1. Поддержать Украину, в том числе в военной сфере. 2. Начать процесс разработки проекта санкций против России за ее вмешательство в дела соседних стран. Морочите головы подросткам, но и они читают серьезных людей на серьезных сайтах. Про потерю политического веса ЕС - это уже совсем для идиотов. Нельзя же так низко падать.
Хохлы -дегенераты
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Хохлы уже 7 лет проблема для Европы..
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