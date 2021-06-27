Трамп: Россия унижает США при Байдене

Трамп: Россия унижает США при Байдене
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экс-глава Белого дома обрушился с критикой на своего преемника

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с момента поражения на выборах выступил с митингом в штате Огайо. Свою речь миллиардер посвятил политике, выбранной новым главой страны Джо Байденом. 

Так, Трамп заявил, что Россия, также Китай и Иран "унижают" США. Байден, по его мнению, ведет страну к развалу и краху. Начнет свои разрушения новый президент, по словам бизнесмена, с экономики. Для этого Байден уже отменил строительство трубопровода Keystone XL, лишив 48 тыс. людей работы.

Также экс-президент раскритиковал нового главу страны за то, что тот разрешил России построить "Северный поток – 2". Трамп указал на то, что именно он остановил укладку труб, введя рестрикции против проекта. Досталось от Трампа и Берлину. Он напомнил, что США постоянно "встают на защиту" Германии от России, а немцы просто тратят огромные суммы денег на газопровод. Трамп уверен, что Берлин просто использует Вашингтон. 

Трамп вспомнил свой разговор с Ангелой Меркель, когда попытался у нее выяснить, почему Берлин так действует. Канцлер ФРГ в ответ, по его словам, лишь улыбнулась. Теперь же, уверен миллиардер, через месяц США потеряют свою недавно приобретенную энергетическую независимость. Вашингтону придется закупать черное золото у России и Ирана. 

Напомним, у трубоукладчика "Фортуны" осталось всего около 100 дней, чтобы завершить "Северный поток – 2" без проблем. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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