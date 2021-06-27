Президента Украины вызвали на ковер и дали указания

О том, как другие страны относятся к Незалежной, рассказал депутат Рады Илья Кива, представляющий партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". По словам парламентария, отношение к Киеву сложилось пренебрежительное. Об этом свидетельствуют недавние события.



Кива сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского "вызвали на ковер" в Ми-6. С ним говорил возглавляющий Ми-6 Ричард Мур. Как выяснилось, речь шла о Белоруссии.

"…давали четкие директивы",

– рассекретил содержание разговора депутат.По его словам, Зеленскому ясно дали понять, как себя вести с Белоруссией. Откровения Кивы прозвучали в эфире канала NewsOne.

Член оппозиционной партии напомнил, что белорусы неизменно приходили на помощь украинцам в сложных ситуациях. Однако после поездки Зеленского в Британию официальный Киев разорвал дипотношения и экономическое сотрудничество с Минском. Кива считает, что политика, которой сейчас придерживается Зеленский, наносит ущерб его собственной стране.

Ранее соображениями насчет отношения белорусского президента Александра Лукашенко к украинскому коллеге поделился политолог. Он отметил, что Зеленский ведет себя, как "паскудник". Однако Батька не держит на него зла, ибо понимает, что политик действует не по своей воле.