Депутат Рады рассекретил разговор Зеленского о Белоруссии с британской разведкой

Депутат Рады рассекретил разговор Зеленского о Белоруссии с британской разведкой
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
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О том, как другие страны относятся к Незалежной, рассказал депутат Рады Илья Кива, представляющий партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". По словам парламентария, отношение к Киеву сложилось пренебрежительное. Об этом свидетельствуют недавние события.

Кива сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского "вызвали на ковер" в Ми-6. С ним говорил возглавляющий Ми-6 Ричард Мур. Как выяснилось, речь шла о Белоруссии.

"…давали четкие директивы",

– рассекретил содержание разговора депутат.По его словам, Зеленскому ясно дали понять, как себя вести с Белоруссией. Откровения Кивы прозвучали в эфире канала NewsOne.

Член оппозиционной партии напомнил, что белорусы неизменно приходили на помощь украинцам в сложных ситуациях. Однако после поездки Зеленского в Британию официальный Киев разорвал дипотношения и экономическое сотрудничество с Минском. Кива считает, что политика, которой сейчас придерживается Зеленский, наносит ущерб его собственной стране.

Ранее соображениями насчет отношения белорусского президента Александра Лукашенко к украинскому коллеге поделился политолог. Он отметил, что Зеленский ведет себя, как "паскудник". Однако Батька не держит на него зла, ибо понимает, что политик действует не по своей воле.

Источник: youtube ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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