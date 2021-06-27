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О том, как другие страны относятся к Незалежной,
рассказал депутат Рады Илья Кива, представляющий партию "Оппозиционная
платформа – За жизнь". По словам парламентария, отношение к Киеву
сложилось пренебрежительное. Об этом свидетельствуют недавние события.
Кива сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского "вызвали на ковер" в Ми-6. С ним говорил возглавляющий Ми-6 Ричард Мур. Как выяснилось, речь шла о Белоруссии.
"…давали четкие директивы",
– рассекретил содержание разговора депутат.По его словам, Зеленскому ясно дали понять, как себя вести с Белоруссией. Откровения Кивы прозвучали в эфире канала NewsOne.
Член оппозиционной партии напомнил, что белорусы неизменно приходили на помощь украинцам в сложных ситуациях. Однако после поездки Зеленского в Британию официальный Киев разорвал дипотношения и экономическое сотрудничество с Минском. Кива считает, что политика, которой сейчас придерживается Зеленский, наносит ущерб его собственной стране.
Ранее соображениями насчет отношения белорусского президента Александра Лукашенко к украинскому коллеге поделился политолог. Он отметил, что Зеленский ведет себя, как "паскудник". Однако Батька не держит на него зла, ибо понимает, что политик действует не по своей воле.
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