Раньше надо было думать: Захарова резко ответила на слова немецкого посла о вступлении Украины в НАТО

Раньше надо было думать: Захарова резко ответила на слова немецкого посла о вступлении Украины в НАТО
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Все боятся военного конфликта с Россией – потому и с Незалежной осторожничают

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого посла в Киеве Анки Фельдгузен. Ранее она сказала, что в ближайшее время вступление Украины в НАТО маловероятно, ибо альянс настороженно относится к государствам, где идут военные действия. Она напомнила о пятой статье Вашингтонского договора, назвав ее одним из преимуществ НАТО, и добавила, что все страны опасаются прямого столкновения с РФ. Эти слова прозвучали в разговоре с изданием "Зеркало недели". 

"Какие же  натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы (...) а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения", – резко ответила Захарова на слова Фельдгузен в Телеграм.

Она отметила, что думать о праве нужно было раньше – в то время, как в стране размещали западные спецслужбы и тренировали боевиков.

Захарова напомнила, что обстрелы Донбасса ВСУ продолжаются. Ранили мирную жительницу Горловки.

"Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", – задалась она вопросом.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ указала на разницу в мировоззрении нашей страны и стран НАТО. Если последними руководит страх, в частности, военного конфликта, то национальная политика России заключается в том, чтобы выбирать мир и поддерживать его.

"Почувствуйте разницу, как говорится",

– резюмировала Захарова.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Россия не сможет помешать Незалежной вступить в НАТО.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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