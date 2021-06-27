Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление немецкого посла
в Киеве Анки Фельдгузен. Ранее она сказала, что в ближайшее время вступление
Украины в НАТО маловероятно, ибо альянс настороженно относится к государствам,
где идут военные действия. Она напомнила о пятой статье Вашингтонского
договора, назвав ее одним из преимуществ НАТО, и добавила, что все страны
опасаются прямого столкновения с РФ. Эти слова прозвучали в разговоре с
изданием "Зеркало недели".
"Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы (...) а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения", – резко ответила Захарова на слова Фельдгузен в Телеграм.
Она отметила, что думать о праве нужно было раньше – в то время, как в стране размещали западные спецслужбы и тренировали боевиков.
Захарова напомнила, что обстрелы Донбасса ВСУ продолжаются. Ранили мирную жительницу Горловки.
"Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция", – задалась она вопросом.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ указала на разницу в мировоззрении нашей страны и стран НАТО. Если последними руководит страх, в частности, военного конфликта, то национальная политика России заключается в том, чтобы выбирать мир и поддерживать его.
"Почувствуйте разницу, как говорится",
– резюмировала Захарова.
Ранее глава украинского МИД заявил, что Россия не сможет помешать Незалежной вступить в НАТО.
Эсминец Defender прибыл в Батуми
Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август