Украина не получит компенсацию, несмотря на все свои усилия

США поняли, что не смогут остановить "Северный поток – 2", поэтому приступили к плану Б – не дать России сделать из газопровода "орудие" для принуждения Европы. Украина же шокирована таким развитием событий, но согласна на компенсацию. Эксперты поразмышляли над тем, каким может быть это "возмещение ущерба" и будет ли участвовать в этом Москва.

Специалист по Германии Александр Камкин отмечает, что "СП-2" придется функционировать в жестких политических условиях. Германии выгоден проект, но она всегда будет действовать с оглядкой на США. Страны хотят в июле договориться о судьбе Украины после введения в эксплуатацию газопровода. Из возможных вариантов – вложения в развитие инфраструктуры, строительство электростанции, наращивание поставок голубого топлива с территории Незалежной, материальная компенсация.

Эксперт считает, что Европа вряд ли решится на серьезные инвестиции в Украину. В этой стране электростанции работают на угле и атомном топливе, от чего европейцы хотят отказаться. Однако Европа может начать закупать чернозем или вложиться в украинское сельское хозяйство. По его словам, Киев – сложный партнер в сфере экономики, Европа не хочет ввязываться в непростую историю.

Камкин отмечает в разговоре с изданием "Взгляд", что Украина не получит никаких компенсаций от России. Годами Киев намеренно портил отношения с Москвой, российский бизнес не захочет приходить в Незалежную. Решить вопрос можно было бы, например, в Стокгольмском арбитраже, но это сложно сделать – нужны веские доводы, а не беспочвенные обвинения.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко же полагает, что все решится проще – Берлин, Москва и Вашингтон заключат некий договор. Документ зафиксирует минимальный объем газа, который будет идти по украинской ГТС после запуска "Северного потока – 2". Ведь в России говорили о том, что готовы сохранить транзит. Денег ни от кого Киев же не получит.

Ранее в Германии также высказались о том, что дать Украине денег за газопровод – безумие.