Как Россия и США решат вопрос "Северного потока - 2"

Как Россия и США решат вопрос "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Украина не получит компенсацию, несмотря на все свои усилия

США поняли, что не смогут остановить "Северный поток – 2", поэтому приступили к плану Б – не дать России сделать из газопровода "орудие" для принуждения Европы. Украина же шокирована таким развитием событий, но согласна на компенсацию. Эксперты поразмышляли над тем, каким может быть это "возмещение ущерба" и будет ли участвовать в этом Москва. 

Специалист по Германии Александр Камкин отмечает, что "СП-2" придется функционировать в жестких политических условиях. Германии выгоден проект, но она всегда будет действовать с оглядкой на США. Страны хотят в июле договориться о судьбе Украины после введения в эксплуатацию газопровода. Из возможных вариантов – вложения в развитие инфраструктуры, строительство электростанции, наращивание поставок голубого топлива с территории Незалежной, материальная компенсация. 

Эксперт считает, что Европа вряд ли решится на серьезные инвестиции в Украину. В этой стране электростанции работают на угле и атомном топливе, от чего европейцы хотят отказаться. Однако Европа может начать закупать чернозем или вложиться в украинское  сельское хозяйство. По его словам, Киев – сложный партнер в сфере экономики, Европа не хочет ввязываться в непростую историю. 

Камкин отмечает в разговоре с изданием "Взгляд", что Украина не получит никаких компенсаций от России. Годами Киев намеренно портил отношения с Москвой, российский бизнес не захочет приходить в Незалежную. Решить вопрос можно было бы, например, в Стокгольмском арбитраже, но это сложно сделать – нужны веские доводы, а не беспочвенные обвинения. 

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко же полагает, что все решится проще – Берлин, Москва и Вашингтон заключат некий договор. Документ зафиксирует минимальный объем газа, который будет идти по украинской ГТС после запуска "Северного потока – 2". Ведь в России говорили о том, что готовы сохранить транзит. Денег ни от кого Киев же не получит.  

Ранее в Германии также высказались о том, что дать Украине денег за газопровод – безумие. 

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость265067
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ГостьВиктор
Дети, не пишите глупостей. Есть ведущий специалист по нефтегазовому рынку. Его зовут Михаил Делягин. Он же доктор экономических наук, он же Государственный советник РФ. Есть журнал Эксперт. Там все по-существу вопросов. Мутотень тоже надо читать. Штамповка глупостей развлекает.
Мальчик, вытри молоко с губ и греби в сторону своего дивана. И изучи историю. Всё уже было. И газопровод подобный тоже. И иксПерду посоветуй узнать под каким давлением строилась та самая украинская труба.
ГостьВиктор
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Гость265067
Если начнётся падение производства по причине увеличения себестоимости продукции от СПГ из США то зелёных промышленное лобби пожарит на медленном огне. Визжать про экологию и зелёную энергию это одно. А благосостояние бюргера это совсем другое.
Дети, не пишите глупостей. Есть ведущий специалист по нефтегазовому рынку. Его зовут Михаил Делягин. Он же доктор экономических наук, он же Государственный советник РФ. Есть журнал Эксперт. Там все по-существу вопросов. Мутотень тоже надо читать. Штамповка глупостей развлекает.
Гость265067
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Гость263837
Вчера состоялась дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ Лашета и Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оба кандидата сказали, что если газопровод будет наносить ущерб Украине, то его эксплуатацию остановят. "Зеленые" вообще требуют не выдавать разрешение на достройку. Представители этих партий войдут в коалиционное правительство. Не упрощайте, ребятки. Просто только котята родятся.
Если начнётся падение производства по причине увеличения себестоимости продукции от СПГ из США то зелёных промышленное лобби пожарит на медленном огне. Визжать про экологию и зелёную энергию это одно. А благосостояние бюргера это совсем другое.
Гость267575
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Гость263837
Вчера состоялась дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ Лашета и Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оба кандидата сказали, что если газопровод будет наносить ущерб Украине, то его эксплуатацию остановят. "Зеленые" вообще требуют не выдавать разрешение на достройку. Представители этих партий войдут в коалиционное правительство. Не упрощайте, ребятки. Просто только котята родятся.
Да ни жизнь немцы ради политики не отдадут бабло! И то, что там какие-то не понятные чуваки меж собой трут и типа это МЕГА важно - дичь полная
Гость265360
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Гость263837
Вчера состоялась дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ Лашета и Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оба кандидата сказали, что если газопровод будет наносить ущерб Украине, то его эксплуатацию остановят. "Зеленые" вообще требуют не выдавать разрешение на достройку. Представители этих партий войдут в коалиционное правительство. Не упрощайте, ребятки. Просто только котята родятся.
Остановят эксплуатацию, остануться без газа, так что этим кандидатам свои-же мозги вкрутят обратно. После окончания контракта никакого транзита через незалежную не будет. да и вообще это нонсенс указывать производителью как ему поставлять товар особенно когда есть уже готовый северный маршрут
Гость265360
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Какая компенсация, скакой стати? Этот бред уже в Германии удивление вызывает. У хохлов от желания халявы уже крышу снесло.
Гость267575
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Самое простое решение - выгнать бесов из правительства и посадить нациков "на кол". Более чем у верен, что нормальных в(на) Украине больше, чем этих бесноватых чертей
Гость263837
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Вчера состоялась дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ Лашета и Шольц в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оба кандидата сказали, что если газопровод будет наносить ущерб Украине, то его эксплуатацию остановят. "Зеленые" вообще требуют не выдавать разрешение на достройку. Представители этих партий войдут в коалиционное правительство. Не упрощайте, ребятки. Просто только котята родятся.
Гость265067
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Дайте денег! Денег и ещё денег! На халяву денег. Ещёёёёё денееееггг!
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