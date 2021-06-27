Болгары пригрозили России новой Крымской войной

Болгары пригрозили России новой Крымской войной
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Болгарские интернет-пользователи призвали свое правительство надавить на Москву

Мировое сообщество продолжает обсуждать инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море. Так, болгары раскритиковали действия российских военных, которые открыли предупредительный огонь.

Издание "Дневник" опубликовало материал о произошедшем инциденте. Читатели портала выступили с антироссийскими комментариями. Так, болгары предупредили Россию об опасности новой Крымской войне.

"Россия, похоже, нарывается на новую Крымскую войну", "Россия определенно играет с огнем. Я с нетерпением жду того, что скажут англичане и НАТО!" – пишут болгарские интернет-пользователи.

Другие же призвали Софию начать играть по серьезному на Балканах. Болгары считают, что их стране нужно просить у Европы новое оружие по льготным ценам, разоблачить Сербию как "прокси" РФ на Балканах. 

Третьи же призвали Запад ввести санкции как против Белоруссии, отключить страну от SWIFT, чтобы ударить по простым россиянам. 

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Россию. Некоторые болгары отметили, что Лондон заврался и перешел все границы, когда британский корабль вошел в российские территориальные воды. 

Тем временем британский телеканал BBC опубликовал секретные военные документы об инциденте. В них указывается, что корабль намеренно нарушил границу России, чтобы продемонстрировать поддержку Киева. Ведь в Лондоне эту часть акваторию Черного моря считают "украинской". 

Источник: "Дневник" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ГостьМихаил
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Отстойный заголовок. Опять как дешевые зазывалы.
Гость263837
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Гость269402
Проститутки! Всю историю, когда было плохо, кричали Россия помоги. А в хорошие для себя времена гадили
С чего это ты взял, что было плохо и просили. Телевизор вдул в мозги. Мимоходом обозвал проститутками. А потом недоумевают, за что так не любят русских. Внешне-за недостойное поведение и бескультурье. Серьезных политических проблем тебе не понять. Не дорос.
Гость269402
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Проститутки! Всю историю, когда было плохо, кричали Россия помоги. А в хорошие для себя времена гадили
Иванушка
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Никто не признал крым российским. Эта территория украины!
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