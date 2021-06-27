Оказался в ловушке: названа главная проблема Байдена в отношениях с Россией

Оказался в ловушке: названа главная проблема Байдена в отношениях с Россией
Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Президент США оказался между двух огней

Глава Белого дома не в состоянии удовлетворить ожидания американцев, партнеров в Восточной Европе и успевать при этом укреплять связи с Москвой. Американские журналисты выяснили, что мешает Джо Байдену наладить отношения с Россией. 

Авторы издания Foreign Policy пишут, что Байден получил в наследство от предыдущих администраций два "бедлама", которые друг другу противоречат. Президент США вынужден давать отпор России, но при этом ему нужно наладить отношения с Германией. 

Чтобы решить вопрос с Берлином, лидер американцев отступил от борьбы против "Северного потока – 2", так как немцы очень заинтересованы в этом газопроводе. Однако Байден столкнулся с небывалой критикой, его обвиняют чуть ли не предательстве интересов США в пользу РФ. 

С другой стороны, политики Восточной Европы надеются, что Байден во время предстоящей встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским подтвердит, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в Донбассе. Восточноевропейские деятели недовольны тем, что Россия, по их мнению, не отвела войска от границы с Украиной. Они опасаются, что в июле ситуация может обостриться. 

Страны Восточной Европы также выступают против газопровода. В результате в отношениях между США и этим регионом тоже есть напряженность из-за "СП-2", которую Байден тоже должен как-то разрешить. 

Однако издание подчеркивает, что Байден решил – наладить отношения с Берлином для него важнее всего остального, что вызывает недовольство в политических кругах США, которые хотят похоронить "Северный поток – 2". 

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Шаман
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Да да, у Байдена проблема, ага! Против него же санкции ввели, это он транс-атлантический кока-кола-провод строит и валюта у него постоянно падает, и про выборы лучше не вспоминать, его партия единая-америка прячется от избирателей по офисам и чуть что завет нац-гвардию, пока камень народной любви окна не вышиб. Бедный Байден!
Гость269058
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Если Байден захочет, он все сделает, а брать во внимание хотелки Украины или Прибалтики, Польши...кто они такие...
ГостьВитек
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Обхохочешься. У Байдена есть проблема. Смех продлевает жизнь. Чай, Полинка вспотела от усердия, написала такое.
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