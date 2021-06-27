Президент США оказался между двух огней

Глава Белого дома не в состоянии удовлетворить ожидания американцев, партнеров в Восточной Европе и успевать при этом укреплять связи с Москвой. Американские журналисты выяснили, что мешает Джо Байдену наладить отношения с Россией.

Авторы издания Foreign Policy пишут, что Байден получил в наследство от предыдущих администраций два "бедлама", которые друг другу противоречат. Президент США вынужден давать отпор России, но при этом ему нужно наладить отношения с Германией.

Чтобы решить вопрос с Берлином, лидер американцев отступил от борьбы против "Северного потока – 2", так как немцы очень заинтересованы в этом газопроводе. Однако Байден столкнулся с небывалой критикой, его обвиняют чуть ли не предательстве интересов США в пользу РФ.

С другой стороны, политики Восточной Европы надеются, что Байден во время предстоящей встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским подтвердит, что Вашингтон намерен поддерживать Киев в Донбассе. Восточноевропейские деятели недовольны тем, что Россия, по их мнению, не отвела войска от границы с Украиной. Они опасаются, что в июле ситуация может обостриться.

Страны Восточной Европы также выступают против газопровода. В результате в отношениях между США и этим регионом тоже есть напряженность из-за "СП-2", которую Байден тоже должен как-то разрешить.

Однако издание подчеркивает, что Байден решил – наладить отношения с Берлином для него важнее всего остального, что вызывает недовольство в политических кругах США, которые хотят похоронить "Северный поток – 2".