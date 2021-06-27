"Агенты 007 уже не те": Захарова высмеяла оплошавших британцев-провокаторов

"Агенты 007 уже не те": Захарова высмеяла оплошавших британцев-провокаторов
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломата поразила беспечность тамошних высоких чиновников

Главной темой второй половины июня стала наглая выходка британских властей, которые отправили свой эсминец в российские территориальные воды в Черном море. Недавно всплыла информация, что данные действия были продуманной спецоперацией Лондона. Сотрудница МИД прокомментировала случившееся. Мария Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма

Особенно сильно официальную представительницу главного российского внешнеполитического ведомства поразило то, как документы о спецоперации выплыли наружу.

Речь идет о папке особо важными материалами, в которых говорится, что провокация в Черноморье была умышленной. Цель этой выходки заключалась в том, чтобы продемонстрировать нашей стране непризнание данных вод российскими. Лондон хотел делом доказать, что считает Крым и прилегающую к нему акваторию принадлежащими Украине. Мол, в таком случае британцы имеют полное право ходить в этих водах и не обязаны отчитываться перед россиянами.

Так вот, папка с секретными данными была обнаружена на автобусной остановке на юго-востоке Англии. По всей видимости, некий британский высокопоставленный чиновник оказался настоящим раззявой и оставил сверхсекретные материалы там же, где сидел в ожидании городского транспорта.

"Агенты 007 уже не те", – прокомментировала комический случай Мария в своем телеграм-канале.

Захарова с иронией поинтересовалась, зачем мировому пространству нужны пресловутые "русские хакеры", если есть так много автобусных остановок, которые могут оказаться местом распространения секретной информации.

К слову, недавно дипломат резко высказалась в ответ на слова немецкого посла о вступлении Украины в НАТО. Захарова убеждена, что Запад в этом вопросе опасается реакции со стороны России.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Захарова в новом фильме о Джеймсе Бонде - "Не время выпивать!" Смотрите в любом зомбоящике страны!
В фильме есть и мощный военный корабль, и крики по рации, и автобусная остановка с красной папкой, озабоченности провокации, заявления! = в общем крутейший блокбастер высосанный из пальца.
От себя добавлю: ну свозите её уже в отпуск кто-нибудь, видите ведь, извелась вся!
М
Пожаловаться Ответить
в советское время был замечательный журнал *Крокодил* в котором одна часть была посвещенна внутренним проблемам.часть внешним
так вот,сегодня такой журнал с сатирическими шаржами и рисунками был бы просто необходим
вместо кучи слов можно просто высмеивать тех кто пытается навредить стране
вместо толпы политолухов и их каждодневному мельканию на тв
1
новости партнеров
По теме

Как Россия и США решат вопрос "Северного потока - 2"

Украина не получит компенсацию, несмотря на все свои усилия

На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным

Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей