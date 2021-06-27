Дипломата поразила беспечность тамошних высоких чиновников

Главной темой второй половины июня стала наглая выходка британских властей, которые отправили свой эсминец в российские территориальные воды в Черном море. Недавно всплыла информация, что данные действия были продуманной спецоперацией Лондона. Сотрудница МИД прокомментировала случившееся. Мария Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма



Особенно сильно официальную представительницу главного российского внешнеполитического ведомства поразило то, как документы о спецоперации выплыли наружу.

Речь идет о папке особо важными материалами, в которых говорится, что провокация в Черноморье была умышленной. Цель этой выходки заключалась в том, чтобы продемонстрировать нашей стране непризнание данных вод российскими. Лондон хотел делом доказать, что считает Крым и прилегающую к нему акваторию принадлежащими Украине. Мол, в таком случае британцы имеют полное право ходить в этих водах и не обязаны отчитываться перед россиянами.

Так вот, папка с секретными данными была обнаружена на автобусной остановке на юго-востоке Англии. По всей видимости, некий британский высокопоставленный чиновник оказался настоящим раззявой и оставил сверхсекретные материалы там же, где сидел в ожидании городского транспорта.

"Агенты 007 уже не те", – прокомментировала комический случай Мария в своем телеграм-канале.

Захарова с иронией поинтересовалась, зачем мировому пространству нужны пресловутые "русские хакеры", если есть так много автобусных остановок, которые могут оказаться местом распространения секретной информации.

К слову, недавно дипломат резко высказалась в ответ на слова немецкого посла о вступлении Украины в НАТО. Захарова убеждена, что Запад в этом вопросе опасается реакции со стороны России.