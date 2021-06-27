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Главной темой второй половины июня стала наглая выходка британских
властей, которые отправили свой эсминец в российские территориальные воды в
Черном море. Недавно всплыла информация, что данные действия были продуманной спецоперацией
Лондона. Сотрудница МИД прокомментировала случившееся. Мария Захарова пошутила про секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма
Особенно сильно официальную представительницу главного российского внешнеполитического ведомства поразило то, как документы о спецоперации выплыли наружу.
Речь идет о папке особо важными материалами, в которых говорится, что провокация в Черноморье была умышленной. Цель этой выходки заключалась в том, чтобы продемонстрировать нашей стране непризнание данных вод российскими. Лондон хотел делом доказать, что считает Крым и прилегающую к нему акваторию принадлежащими Украине. Мол, в таком случае британцы имеют полное право ходить в этих водах и не обязаны отчитываться перед россиянами.
Так вот, папка с секретными данными была обнаружена на автобусной остановке на юго-востоке Англии. По всей видимости, некий британский высокопоставленный чиновник оказался настоящим раззявой и оставил сверхсекретные материалы там же, где сидел в ожидании городского транспорта.
"Агенты 007 уже не те", – прокомментировала комический случай Мария в своем телеграм-канале.
Захарова с иронией поинтересовалась, зачем мировому пространству нужны пресловутые "русские хакеры", если есть так много автобусных остановок, которые могут оказаться местом распространения секретной информации.
К слову, недавно дипломат резко высказалась в ответ на слова немецкого посла о вступлении Украины в НАТО. Захарова убеждена, что Запад в этом вопросе опасается реакции со стороны России.
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В фильме есть и мощный военный корабль, и крики по рации, и автобусная остановка с красной папкой, озабоченности провокации, заявления! = в общем крутейший блокбастер высосанный из пальца.
От себя добавлю: ну свозите её уже в отпуск кто-нибудь, видите ведь, извелась вся!
так вот,сегодня такой журнал с сатирическими шаржами и рисунками был бы просто необходим
вместо кучи слов можно просто высмеивать тех кто пытается навредить стране
вместо толпы политолухов и их каждодневному мельканию на тв